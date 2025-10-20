"Después de Para Siempre": El tributo que Maracaibo le rindió a Ozzy Osbourne y Black Sabbath llenó la Gran Sala del Baralt

Con una magistral y enérgica presentación a sala llena, este sábado 18 de octubre, la Compañía Residente "Rock en el Baralt", le rindió tributo al cantante británico recién fallecido Ozzy Osbourne y a Black Sabbath, la banda que lo catapultó a la fama durante la década del 70 y cuyos miembros son considerados por la crítica internacional como los precursores del heavy metal.

El evento, pautado para las siete de la noche, se llevo a cabo en la Gran Sala del Teatro Baralt, dónde personas de todas las edades se congregaron para disfrutar de un recital inolvidable, en el que la banda anfitriona interpretó temas de los mejores álbumes de Sabbath y Ozzy, entre esos Master of Reality, Paranoid, Vol. 4, Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears y Ozzmozis.

Luego del retraso de casi una hora debido a complicaciones viales en el casco central de la ciudad para llegar al teatro, la banda anfitriona integrada por músicos de las bandas locales "Knister" y "MEIKYO", salió a escena y abrió el homenaje con Lord of this World del Máster of Reality, llenando de emoción el legendario recinto con la formidable interpretación que hizo el cantante Samuel Lam.

Más adelante, la voz femenina del rock and roll en Maracaibo, Rafmar Rangel (cantante en Knister) resonó con una emotiva versión de "Changes", tema perteneciente al cuarto álbum de Black Sabbath. Muchos padres con sus hijos, sin importar la brecha generacional, cantaron a coro casi todas las canciones del recital, demostrando que el legado Tony Iommy, Bill Ward, Geezer Butler y Ozzy sigue vigente.

El resto del público pudo interactuar mucho más con la banda, pero el hábito que ahora tiene la gente de grabar todo con el teléfono no lo permitió. Sin embargo, fue una velada en la que hubo un derroche de talento marabino que reafirma, una vez mas, la calidad de músicos que el Zulia posee. La Compañía Residente Rock en el Baralt hizo un espléndido trabajo y su equipo lo dio todo sobre la tarima.

Entre los clásicos que fueron interpretados resaltaron N.I.B, Sweet Leaf, War Pigs, Sabbath Bloody Sabbath, Iron Man, Children of the Grave, Snowblind, Paranoid, Mr. Crowley, Crazy Train, Over the Monutain, Bark at the Moon, Perry Mason, No More Tears y el cierre con las versiones más esperadas, Mamá I’m Coming Home y Paranoid, canciones que se convirtieron en el patrimonio emocional de una generación entera.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: José Gregorio Flores