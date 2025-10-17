Develan y bendicen mantos que usará La Chinita en sus fiestas patronales

Los mantos bendecidos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en las fiestas de este año (2025) fueron develados y bendecidos hoy 16 de octubre, en la Basílica de San Jun de Dios después de la Eucaristía de las 5:00 p.m en un acto lleno de solemnidad y fe que puso de manifiesto el público asistente.

Se trata de varias obras de arte, entre ellas, el manto para la Bajada, el que lleva el 18 de noviembre, el que lucirá en la procesión parroquial y el de la Aurora cuando se anuncie el final de la fiesta Parroquial .Se incluyen diseños para la bajada y subida en el camerín y el de la procesión lacustre.



Cada año se presentan y bendicen los que usa la Patrona durante los días de mayor celebración. Previo a la ceremonia de develación a la entrada de la Basílica, se llevó a cabo una misa que estuvo presidida por el párroco de la parroquia Santa Lucia, José Miguel Hernández.

En esta oportunidad las piezas recibieron la bendición la noche del jueves 16 de octubre, día de Santa Eduviges por parte del presbítero, José Migel Hernández, vicario parroquial del templo, quién en la misa que ofició previamete destacó que: "los mantos deben verse como ofrendas vivas hacia Dios y a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

El público asistente quedó impresionado del trabajo de los diseñadores que este año confeccionaron los mantos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en sus fiestas patronales. La iglesia en nombre de la Arqidiócesis de Maracaibo agradeció y felicitó a los diseñadores que este año ofrecen estas obras que lucirá la patrona de los zulianos,

Un gran reconocimiento a los diseñadores Miriam Rodríguez, Douglas Tapia,José Alfredo Romero, Rafael Tapia, Sra Nuris y Luis Acosta.

Los Mantos

El que llevará la Virgen durante La Bajada lleva el nombre de "Bendición Papal" un homenaje ue le hace el Zulia al Papa León XIV.

El que lucirá en la procesión denominado "Manto Procesional" como un destello Chiquinquireño.

El Manto Procesional Lacustre.

El Manto del 18 de Noviembre "Modelo de Santidad", don se lucen las imágnes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Manto Procesional Parroquial bajo el título "Esperanza nuestra".

Manto Procesional Aurora. " 25 años de luz sobre la Iglesia Venezolana.

Se develaron y bendijeron, incluyendo el "Manto Procesional, el de la Bajada", "Manto Procesional 18 de Noviembre"

Verdaderas piezas de arte

Los mantos de la Chinita son verdaderas obras de arte que combinan fe, tradición y talento artístico que se diseñan cada año para las fiestas patronales. Cada uno es una pieza única, confeccionada por reconocidos diseñadores que incorporan elementos simbólicos y referencias a la historia y cultura de Venezuela y la región zuliana.



Los diseñadores y artistas los elaboran con gran detalle y significado, utilizando diversos materiales y técnicas para crear piezas que son consideradas obras de arte. Muchos diseños se inspiran en la historia de la aparición de la Virgen, la cultura zuliana y la geografía, como el lago de Maracaibo.



La creación de un nuevo manto para cada celebración es una tradición que genera gran expectativa y emoción entre los fieles y el público en general.



Su elaboración se ha convertido en una parte fundamental de las festividades, destacando no solo por su belleza artística sino también por su profundo valor espiritual y cultural.



Significado espiritual



Los mantos no son solo un ornamento, sino que están cargados de un gran simbolismo para los devotos. Representan el cobijo materno de la Virgen, un refugio para los fieles en sus necesidades espirituales y materiales.



Su confección, con gran devoción, es un acto de fe. Los diseños suelen incorporar elementos que simbolizan la esperanza y la espiritualidad.

A través de sus bordados y ornamentos, los mantos pueden narrar historias, rendir homenaje a la región zuliana o enviar mensajes de unión.

Las piezas están protagonizadas por los simbolos quevive en la actualidad la iglesia : La canonización de la Madre Carmen Randiles y del doctor José Gregorio Hernández, un homenaje al Papa León XIV y el talento de diseñadores que se unieron al pago de promesas de familias zulianas.

Manto Bendicón Papal, evocando la Pasión de Cristo elaorado por la diseñadora Miriam Rodríguez una de ls más admiradas por la feligresía

Noticia al Día/ Fotos: Xiomara Solano y Rey Quiroz