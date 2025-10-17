Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Develan y bendicen mantos que usará La Chinita en sus fiestas patronales

Los mantos bendecidos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en las fiestas de este año (2025) fueron develados y bendecidos…

Por Javier Sanchez

Develan y bendicen mantos que usará La Chinita en sus fiestas patronales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los mantos bendecidos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en las fiestas de este año (2025) fueron develados y bendecidos hoy 16 de octubre, en la Basílica de San Jun de Dios después de la Eucaristía de las 5:00 p.m en un acto lleno de solemnidad y fe que puso de manifiesto el público asistente.

Se trata de varias obras de arte, entre ellas, el manto para la Bajada, el que lleva el 18 de noviembre, el que lucirá en la procesión parroquial y el de la Aurora cuando se anuncie el final de la fiesta Parroquial .Se incluyen diseños para la bajada y subida en el camerín y el de la procesión lacustre.


Cada año se presentan y bendicen los que usa la Patrona durante los días de mayor celebración. Previo a la ceremonia de develación a la entrada de la Basílica, se llevó a cabo una misa que estuvo presidida por el párroco de la parroquia Santa Lucia, José Miguel Hernández.

En esta oportunidad las piezas recibieron la bendición la noche del jueves 16 de octubre, día de Santa Eduviges por parte del presbítero, José Migel Hernández, vicario parroquial del templo, quién en la misa que ofició previamete destacó que: "los mantos deben verse como ofrendas vivas hacia Dios y a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

El público asistente quedó impresionado del trabajo de los diseñadores que este año confeccionaron los mantos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en sus fiestas patronales. La iglesia en nombre de la Arqidiócesis de Maracaibo agradeció y felicitó a los diseñadores que este año ofrecen estas obras que lucirá la patrona de los zulianos,

Un gran reconocimiento a los diseñadores Miriam Rodríguez, Douglas Tapia,José Alfredo Romero, Rafael Tapia, Sra Nuris y Luis Acosta.

Los Mantos

El que llevará la Virgen durante La Bajada lleva el nombre de "Bendición Papal" un homenaje ue le hace el Zulia al Papa León XIV.

El que lucirá en la procesión denominado "Manto Procesional" como un destello Chiquinquireño.

El Manto Procesional Lacustre.

El Manto del 18 de Noviembre "Modelo de Santidad", don se lucen las imágnes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Manto Procesional Parroquial bajo el título "Esperanza nuestra".

Manto Procesional Aurora. " 25 años de luz sobre la Iglesia Venezolana.

Se develaron y bendijeron, incluyendo el "Manto Procesional, el de la Bajada", "Manto Procesional 18 de Noviembre"

Verdaderas piezas de arte

Los mantos de la Chinita son verdaderas obras de arte que combinan fe, tradición y talento artístico que se diseñan cada año para las fiestas patronales. Cada uno es una pieza única, confeccionada por reconocidos diseñadores que incorporan elementos simbólicos y referencias a la historia y cultura de Venezuela y la región zuliana.


Los diseñadores y artistas los elaboran con gran detalle y significado, utilizando diversos materiales y técnicas para crear piezas que son consideradas obras de arte. Muchos diseños se inspiran en la historia de la aparición de la Virgen, la cultura zuliana y la geografía, como el lago de Maracaibo.


La creación de un nuevo manto para cada celebración es una tradición que genera gran expectativa y emoción entre los fieles y el público en general.

Su elaboración se ha convertido en una parte fundamental de las festividades, destacando no solo por su belleza artística sino también por su profundo valor espiritual y cultural.


Significado espiritual


Los mantos no son solo un ornamento, sino que están cargados de un gran simbolismo para los devotos. Representan el cobijo materno de la Virgen, un refugio para los fieles en sus necesidades espirituales y materiales.


Su confección, con gran devoción, es un acto de fe. Los diseños suelen incorporar elementos que simbolizan la esperanza y la espiritualidad.
A través de sus bordados y ornamentos, los mantos pueden narrar historias, rendir homenaje a la región zuliana o enviar mensajes de unión.

Las piezas están protagonizadas por los simbolos quevive en la actualidad la iglesia : La canonización de la Madre Carmen Randiles y del doctor José Gregorio Hernández, un homenaje al Papa León XIV y el talento de diseñadores que se unieron al pago de promesas de familias zulianas.

Manto Bendicón Papal, evocando la Pasión de Cristo elaorado por la diseñadora Miriam Rodríguez una de ls más admiradas por la feligresía

Noticia al Día/ Fotos: Xiomara Solano y Rey Quiroz

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Águilas domina a Tiburones y comienza con el pie derecho la temporada 2025-26 de la LVBP

Águilas domina a Tiburones y comienza con el pie derecho la temporada 2025-26 de la LVBP

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Regresa la DS fuera de las manos de Nintendo

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Ella no llegó con la lluvia (por Alejandro Vásquez Escalona)

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Mundial de 2026 superó el millón de entradas vendidas

Alcaldía de Maracaibo rescatará el

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Eran de Trinidad y Tobago dos de los ocupantes de la lancha que pulverizó EEUU tras bombardeo en el Caribe

Eran de Trinidad y Tobago dos de los ocupantes de la lancha que pulverizó EEUU tras bombardeo en el Caribe

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

Aquí se hará la misa de canonización: Iglesia Virgen de Rosario, patrona de Insnotú

Alcaldía de Maracaibo rescatará el

Alcaldía de Maracaibo rescatará el "Callejón de los Pobres" utilizando elementos arquitectónicos de las antiguas casas de El Saladillo

Noticias Relacionadas

Cultura

Develan y bendicen mantos que usará La Chinita en sus fiestas patronales

Los mantos bendecidos que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en las fiestas de este año (2025) fueron develados y bendecidos…
Internacionales

John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados

El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla
Zulia

Reportan sismo de magnitud 3.8 al este de Bachaquero

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni afectaciones a personas
Internacionales

Muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, a los 74 años

"Estamos completamente devastados y desconsolados", expresó la familia de Frehley en un comunicado citado por Rolling Stone.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025