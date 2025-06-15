Doctor Alejandro Bruzual: Más de 30 años dedicados al estudio de la guitarra clásica y popular venezolana

La historia de la guitarra clásica y popular venezolana tiene sello literario y se encuentra en la pluma del doctor y musicólogo caraqueño Alejandro Bruzual, quien por más de 30 años ha estudiado a los más destacados músicos del país en lo que se refiere a la magistral ejecución de este instrumento, dejando plasmadas sus investigaciones en más de 25 libros publicados desde la década del 90.

Desde muy joven Bruzual comenzó a estudiar letras al mismo tiempo que se inició en la música. Tras graduarse en la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizó una maestría y doctorado en Literaturas Latinoamericanas desde el 2.001 hasta el 2.006 en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, donde también fue profesor durante otros dos años hasta que regresó a Venezuela.

También, durante muchos años fue profesor ejecutante de Guitarra Clásica en la Escuela de Música Pablo Castellanos, ubicada en La Guaira. Su obra está basada en la poesía y en la investigación musical y cultural sobre temas latinoamericanos, siendo biógrafo de destacados músicos como el maestro y creador de los valses venezolanos Antonio Lauro y del espléndido guitarrista larense Rodrigo Riera.

En lo que se refiere a su faceta como investigador y escritor, Alejandro Bruzual ha publicado 25 libros (entre poesía y música), entre los que destaca uno sobre la historia de la guitarra académica en Venezuela y otro que reúne a los guitarristas populares. En esta última producción, el Zulia tiene gran participación pues se trata de una región con gran influencia musical y cuna de Don Armando Molero.

"Tengo dos caminos paralelos, el de la literatura y la musicología. En literatura me dedico al estudio de Enrique Bernardo Núñez que es un autor valenciano, reeditando sus obras y haciendo un libro sobre sus logros, en música escribo sobre la guitarra clásica y popular, estudiando el legado de Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Alirio Díaz, Ciro Adarme, Raúl Borges y Freddy Reyna, entre otros guitarristas venezolanos.

Alejandro Bruzual tiene más de 15 años siendo investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), donde también es director de la Colección de Musicología Latinoamericana Francisco Curt Langeen y es presidente de la Sociedad Venezolana de Musicología. Ha recibido siete veces el Premio Municipal de Caracas en las menciones de investigación musical, literaria y poesía.

Colaboraciones

Durante su extensa trayectoria, el doctor Bruzual ha sido fiel colaborador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, recorriendo varios estados del país llevando sus enseñanzas y ofreciendo charlas-conversatorios sobre la historia de la guitarra en el país y de sus principales protagonistas, entre los que destaca Alirio Díaz, Freddy Reina, Rodrigo Riera y Antonio Lauro.

A finales de noviembre del 2.024, Alejandro Bruzual visitó el Zulia para participar en el segundo festival de Guitarra Clásica "Ciro Adarme", evento realizado en las instalaciones de la Biblioteca Pública María Calcaño en Maracaibo y que reunió a destacados guitarristas de todo el país. Asimismo, aprovechó esa oportunidad para presentar la reedición de dos biografías dedicadas a Alirio Díaz y Rodrigo Riera.

En el mes de abril del presente año, retornó a Maracaibo para formar parte de un homenaje que el núcleo musical La Chinita, encabezado por la profesora de "El Sistema" Ana Huang Labarca, le realizó al maestro del cuatro Freddy Reina a propósito de su natalicio y de la celebración del Día del Cuatro. Asimismo, la semana pasada realizó un nutrido conversatorio sobre el Nacionalismo Musical de Antonio Lauro, en la sede de la Librería del Sur Berta Vega, ubicada en la avenida Padilla de la capital zuliana.

A finales del mes de noviembre del año pasado, el doctor Alejandro Bruzual estuvo de visita en Maracaibo para presentar la reedición de las biografías de Alirio Díaz y Rodrigo Riera.

La semana pasada, Alejandro Bruzual ofreció una charla sobre el Nacionalismo Musical de Antonio Lauro en el marco de los 108 años del natalicio de este célebre músico venezolano.

La actividad se realizó en las instalaciones de la Librería del Sur Berta Vega en Maracaibo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano