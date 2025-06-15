Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Doctor Alejandro Bruzual: Más de 30 años dedicados al estudio de la guitarra clásica y popular venezolana

Desde muy joven Bruzual comenzó a estudiar letras al mismo tiempo que se inició en la música. Tras graduarse en la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizó una maestría y doctorado en Literaturas Latinoamericanas desde el 2.001 hasta el 2.006 en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, donde también fue profesor durante dos años hasta que regresó a Venezuela.

Por José Gregorio Flores

Doctor Alejandro Bruzual: Más de 30 años dedicados al estudio de la guitarra clásica y popular venezolana
El doctor, profesor y musicólogo caraqueño Alejandro Bruzual, lleva más de 30 años dedicados al estudio de la guitarra clásica y popular venezolana. Foto: Xiomara Solano.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La historia de la guitarra clásica y popular venezolana tiene sello literario y se encuentra en la pluma del doctor y musicólogo caraqueño Alejandro Bruzual, quien por más de 30 años ha estudiado a los más destacados músicos del país en lo que se refiere a la magistral ejecución de este instrumento, dejando plasmadas sus investigaciones en más de 25 libros publicados desde la década del 90.

Desde muy joven Bruzual comenzó a estudiar letras al mismo tiempo que se inició en la música. Tras graduarse en la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizó una maestría y doctorado en Literaturas Latinoamericanas desde el 2.001 hasta el 2.006 en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, donde también fue profesor durante otros dos años hasta que regresó a Venezuela.

También, durante muchos años fue profesor ejecutante de Guitarra Clásica en la Escuela de Música Pablo Castellanos, ubicada en La Guaira. Su obra está basada en la poesía y en la investigación musical y cultural sobre temas latinoamericanos, siendo biógrafo de destacados músicos como el maestro y creador de los valses venezolanos Antonio Lauro y del espléndido guitarrista larense Rodrigo Riera.

En lo que se refiere a su faceta como investigador y escritor, Alejandro Bruzual ha publicado 25 libros (entre poesía y música), entre los que destaca uno sobre la historia de la guitarra académica en Venezuela y otro que reúne a los guitarristas populares. En esta última producción, el Zulia tiene gran participación pues se trata de una región con gran influencia musical y cuna de Don Armando Molero.

"Tengo dos caminos paralelos, el de la literatura y la musicología. En literatura me dedico al estudio de Enrique Bernardo Núñez que es un autor valenciano, reeditando sus obras y haciendo un libro sobre sus logros, en música escribo sobre la guitarra clásica y popular, estudiando el legado de Antonio Lauro, Rodrigo Riera, Alirio Díaz, Ciro Adarme, Raúl Borges y Freddy Reyna, entre otros guitarristas venezolanos.

Alejandro Bruzual tiene más de 15 años siendo investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), donde también es director de la Colección de Musicología Latinoamericana Francisco Curt Langeen y es presidente de la Sociedad Venezolana de Musicología. Ha recibido siete veces el Premio Municipal de Caracas en las menciones de investigación musical, literaria y poesía.

Colaboraciones

Durante su extensa trayectoria, el doctor Bruzual ha sido fiel colaborador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, recorriendo varios estados del país llevando sus enseñanzas y ofreciendo charlas-conversatorios sobre la historia de la guitarra en el país y de sus principales protagonistas, entre los que destaca Alirio Díaz, Freddy Reina, Rodrigo Riera y Antonio Lauro.

A finales de noviembre del 2.024, Alejandro Bruzual visitó el Zulia para participar en el segundo festival de Guitarra Clásica "Ciro Adarme", evento realizado en las instalaciones de la Biblioteca Pública María Calcaño en Maracaibo y que reunió a destacados guitarristas de todo el país. Asimismo, aprovechó esa oportunidad para presentar la reedición de dos biografías dedicadas a Alirio Díaz y Rodrigo Riera.

En el mes de abril del presente año, retornó a Maracaibo para formar parte de un homenaje que el núcleo musical La Chinita, encabezado por la profesora de "El Sistema" Ana Huang Labarca, le realizó al maestro del cuatro Freddy Reina a propósito de su natalicio y de la celebración del Día del Cuatro. Asimismo, la semana pasada realizó un nutrido conversatorio sobre el Nacionalismo Musical de Antonio Lauro, en la sede de la Librería del Sur Berta Vega, ubicada en la avenida Padilla de la capital zuliana.

A finales del mes de noviembre del año pasado, el doctor Alejandro Bruzual estuvo de visita en Maracaibo para presentar la reedición de las biografías de Alirio Díaz y Rodrigo Riera.
La semana pasada, Alejandro Bruzual ofreció una charla sobre el Nacionalismo Musical de Antonio Lauro en el marco de los 108 años del natalicio de este célebre músico venezolano.
La actividad se realizó en las instalaciones de la Librería del Sur Berta Vega en Maracaibo.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del

Un legado tangible: La UJGH custodia reliquias únicas del "Médico de los Pobres"

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

FANB inicia despliegue de

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Noticias Relacionadas

Deportes

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

El criollo no pudo evitar la derrota de los Rays como locales
Al Dia

Arte para Miami desde Venezuela exhibe la White’s Art Gallery este sábado

Este sábado 20 de septiembre inaugurará su mas reciente exposición
Al Dia

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Se realizó en las instalaciones del Auditorio de la alcaldía del Municipio San Francisco
Farándula

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

El artista conectó con miles de fanáticos a través de una noche cargada de energía, recuerdos y momentos emotivos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025