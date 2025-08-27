Miércoles 27 de agosto de 2025
Ciencia

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Está siempre ahí

Por Josue Carrillo

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?
¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Inspiración de poetas y tema de canciones romáticas y folklóricas como esa que dice "ese torito enamorado de la luna y una balada popularizada por Ana Gabriel "luna, tu que lo ves, dije que yo…", Nuestro satélite colgado en el cielo acopañada de estrelllas parece asomarse a la ventana.

En la plazas y esteros, en noches heladas, en esos momentos cuando enamorados y amantes se encuentran en abrazos donde se funden las almas, es muy propio mirar el cielo nuscando la luna cómplice. Todos tenemos un retazo de recuerdo con quien hemos amado. Todos tenemos unaluna inmensa engrandeciendo la maravilla del amor.

Sobre ella la IA Geminis nos informa:

La luna no se esconde. De hecho, está en el cielo de día casi tan a menudo como lo está de noche. La razón por la que no siempre la vemos se debe principalmente a la brillantez del Sol.

Por qué no la vemos

  • Luz del Sol: El Sol es tan increíblemente brillante que su luz dispersa en la atmósfera (lo que hace que el cielo sea azul) opaca el brillo de la Luna, haciéndola difícil de ver. Es como tratar de ver una vela encendida a la luz del día; la vela sigue ahí, pero la luz del Sol es mucho más fuerte.
  • Fase y posición: La visibilidad de la Luna durante el día depende de su fase y de su posición en relación con el Sol y la Tierra. Por ejemplo:
    • Durante la Luna Nueva, la Luna está entre la Tierra y el Sol. La cara que vemos no está iluminada, y además está en la misma parte del cielo que el Sol, por lo que es prácticamente invisible.
    • En las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, la Luna se encuentra a unos 90 grados del Sol en nuestro cielo, lo que la hace visible durante varias horas del día, ya sea por la mañana o por la tarde.
    • Durante la Luna Llena, la Luna está en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol. La vemos completamente iluminada, pero solo es visible por la noche, ya que sale al anochecer y se pone al amanecer.

A pesar de que no la veamos, la Luna está siempre ahí, orbitando alrededor de la Tierra, pero a veces su tenue luz reflejada no puede competir con el resplandor del Sol.

La luna no se esconde. Simplemente deja de ser visible para nosotros en la Tierra durante una parte de su ciclo mensual debido a cómo se mueve y cómo la vemos iluminada por el sol. El término para esto es fase lunar.

Fases Lunares

La luna orbita alrededor de la Tierra, un ciclo que dura aproximadamente 29.5 días. A lo largo de este recorrido, la cantidad de la superficie lunar que se ilumina por el sol y es visible desde la Tierra cambia. A esto se le llama fases de la luna. Las fases principales son:

  • Luna Nueva : La luna está entre la Tierra y el sol. Durante esta fase, la cara de la luna que miramos no recibe luz solar, por lo que parece que ha desaparecido. En realidad, sigue ahí, pero es invisible para nosotros.
  • Cuarto Creciente : Después de la luna nueva, empezamos a ver una parte de la luna iluminada. La parte iluminada se hace más grande cada noche.
  • Luna Llena : La Tierra está entre el sol y la luna. Toda la cara visible de la luna está iluminada por el sol, y la vemos completamente redonda y brillante.
  • Cuarto Menguante : Después de la luna llena, la parte visible de la luna empieza a hacerse más pequeña cada noche.

Con IA

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

"El pollo nuestro de cada día": Proteína económica y asequible en la mesa del zuliano

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

Pelea callejera

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres muertos y 20 heridos deja un tiroteo en una iglesia y escuela católica en Minneapolis, EEUU

Las autoridades confirman tres víctimas mortales, incluido el agresor.
Ciencia

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

El tema y misterio ha sido debate durante décadas.
Zulia

La artesanía wayúu no pasa de moda y en el centro de Maracaibo están los mejores artículos

Ilvis Iguarán, quien tiene más de 40 años vendiendo artesanía wayúu, detalló que aprendió a tejer mediante la enseñanza y el aprendizaje que sus familiares le dejaron a una temprana edad, desde entonces se volvió símbolo de trabajo de la comerciante. La empresaria expresó que los sombreros y las waireñas se convirtieron en los artículos más demandantes del mercado.

Curiosidades

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Hemos consultado a la IA Geminis en cuáles paises del trópico se cultivan las peras y las manzanas y esto…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025