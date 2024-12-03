Dudamel dirigirá el concierto de reapertura Notre Dame de París

El reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel será el encargado de dirigir el concierto de gala que se llevará a cabo la noche del sábado 7 de diciembre.

Este evento marcará el inicio de las ceremonias de reapertura de la icónica catedral de Notre Dame de París, que permaneció cerrada desde el 15 de abril de 2019 debido a un devastador incendio que causó graves daños a esta joya arquitectónica del siglo XII.

La catedral reabre sus puertas al público este fin de semana al término de una exhaustiva restauración de cinco años, con un espectáculo musical el sábado y una misa solemne al día siguiente.

En el ámbito de la música pop participan la estrella franco-beninesa Angélique Kidjo y el cantante canadiense Garou.

El espectáculo quiere ser un momento de comunión popular, antes de la reapertura religiosa el domingo.

El gobierno francés prevé la asistencia de un centenar de jefes de Estado y de gobierno, y las medidas de seguridad en torno al templo se han reforzado.

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, anunció que acudirá a la histórica cita. Será su primer viaje al extranjero desde su victoria electoral el 5 de noviembre.

Un máximo de 3.000 invitados podrán acceder a la esplanada ante la fachada de la catedral, donde se celebrará el evento musical.

Noticia al Día / Globovisión