Dueños de playas donan las palmas para el Domingo de Ramos (Programación de la Basílica)

Con gran regocijo el próximo sábado 12 de abril, todos los grupos de apostolado y demás carismas que hacen vida en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, limpiarán las palmas que serán distribuidas y bendecidas en el Domingo de Ramos.

Foto: Cortesía



En cada parroquia de Maracaibo, el programa se lleva a cabo de distintas maneras con su logística como todos los años, familiares y amigos que las conservan hermosas y puedan ser utilizadas. “Hay personas de buena voluntad que tienen playas y cuidando siempre el ecosistema con equilibrio, las donan para este programa religioso”.

Foto: Cortesía



El párroco de la Basílica de la Chiquinquirá, presbítero Nedward Andrade, informó que desde este viernes 11-A comienzan a llegar las palmas al templo y desde las primeras horas del sábado 12 en las instalaciones de la Basílica se procederá a su limpieza y acomodo.

Sobre la programación que se cumplirá el Domingo de Ramos, a las 7:00 am se inicia la procesión, luego las misas 8:00, 9.30 am, 11:00 am y 5:00 pm.

Foto: Cortesía

La distribución de las palmas comenzará a partir de las 7:00 de la mañana en el monumento de la Virgen, desde donde partirá la procesión hasta la Basílica, y seguidamente se iniciará la primera Eucaristía.



La iglesia invita a la feligresía a participar en la programación religiosa para la Semana Santa, por cuanto son los días de mayor importancia dentro de la liturgia cristiana, para meditar en el corazón la pasión, muerte y triunfante resurrección de Cristo.

Las palmas bendecidas simbolizan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y se llevan a casa como signo de fe y protección, recordando la importancia de su sacrificio.



Además de la victoria, la paz y el reconocimiento de Cristo como Rey, tal como fueron usadas en la antigüedad como símbolo de triunfo.

