Advierten que el acoso escolar es una “problemática grave” en las escuelas del país

El abogado Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, afirmó que el acoso escolar se ha convertido en una “problemática grave” en los servicios educativos que compromete la “integridad de los estudiantes”.

Según él, es fundamental combatirlo mediante el compromiso de docentes, directivos, familias y estudiantes.

Asimismo, señaló que es necesario crear un ambiente escolar seguro y libre de violencia. “Es esencial implementar políticas públicas y lineamientos adecuados para lograr este objetivo”, destacó en entrevista con el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

A criterio del experto, la educación debe garantizar la convivencia en las escuelas, enfocándose en aceptar las diferencias y resolver conflictos de manera pacífica, pues, además de enseñar materias como ciencia y literatura, “es fundamental que los niños aprendan a convivir”.

Sin datos oficiales

El coordinador general de Cecodap indicó que existe “una falta de datos sobre la violencia escolar, lo que dificulta la identificación de tipos de acoso, edades más afectadas y perfiles de los victimarios”.

También dijo que los informes sobre tortura son la forma de violencia más común que sufren las niñas, seguido del abuso sexual y el maltrato.

“Es esencial visibilizar esta problemática y mejorar la recolección de datos para abordar estas dificultades”, opinó.

¿Cómo impactan las redes sociales?

El uso de la tecnología y las redes sociales ha ganado visibilidad en la postpandemia, pero en Venezuela el acceso a Internet es limitado para gran parte de la población.

En este contexto, según el entrevistado, se plantean desafíos, especialmente en áreas rurales y en contextos de frontera. “Más que prohibir la tecnología, es importante fomentar su uso responsable y óptimo”.

Seguridad y bienestar infantil

Carlos Trapani, ya para cerrar la entrevista, aseguró que el tema de la seguridad y el bienestar infantil en las escuelas debe ser discutido y abordado por toda la comunidad educativa y no solo por los docentes.

“Es fundamental crear espacios de información y participación que involucren a las familias y la comunidad, contribuyendo así a generar entornos seguros para los niños”, concluyó.

