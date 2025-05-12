Advierten sobre factores que desencadenan la deserción escolar en Venezuela

La deserción escolar se ve influenciada por distintos aspectos, sobre todo por condiciones del entorno familiar, social y la ubicación de la unidad educativa, tal como lo aseguró el doctor en ciencias políticas y exdirector de la escuela de educación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Carlos Calatrava.

"La deserción escolar es multifactorial (…). Depende mucho del valor que la familia en líneas generales le da a la educación y al asistir a la escuela. Número dos, lo que la comunidad entiende como proceso educativo -por comunidad me refiero al espacio físico donde está la escuela -, si esa comunidad respeta o no la presencia de la escuela y su alrededor o los propios padres de familia entiende que ese es un espacio de encuentro todos los miembros de la comunidad", planteó.

En entrevista concedida al Unión Radio, enumeró como tercera condición a las capacidades individuales que posee cada joven frente al proceso escolar, y como cuarta, la situación socio-económica que del país que incide directamente en las condiciones propias de cada estudiante. Agregó que en este conjunto determinante del abandono académico forman parte otros factores igual de importantes.

Asimismo, aseguró que hay situaciones más severas que las que suelen ser perceptibles, no solo es por ser "flojos" o por no "servir para los estudios" y, que la exclusión registra una regresión en todos los niveles de educación.

En este sentido, destacó la importancia de manejar datos oficiales debido a que no están publicadas; por lo que señaló que la mayoría realizan estimaciones en base a matrículas.

Encovi: Más de 3 millones de escolares no asisten

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), hace dos semanas, publicó un informe donde apuntaron alrededor de 3 millones 200 mil niños entre seis y 18 años de edad que deberían asistir a la escuela y no lo están haciendo, según Calatrava están cifras son similares a la que manejaban.

Esta cantidad, según el doctor, representa el 10 % de la población venezolana.

