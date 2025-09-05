Alcaldía de Maracaibo inauguró la Feria Escolar 2025 con precios bajos en la Plazoleta de la Basílica

En alianza con la empresa privada y en beneficio de los padres de familia con bajos recursos económicos, la Alcaldía de Maracaibo inauguró este viernes cinco de septiembre la Feria Escolar 2025 en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Angibellis Leal, directora de Eventos del Ayuntamiento local, informó que esta jornada se extenderá hasta el próximo 05 de octubre con descuentos que van desde un 20 hasta un 30 por ciento en todos sus artículos, incluyendo la ropa y zapatos para este nuevo año escolar 2025-2026.

Asimismo, expresó que para la semana que viene esta actividad también se llevará a cabo en la Curva de Molina, específicamente, en los alrededores del módulo policial, donde al igual que el la Basílica, se podrán conseguir una gran variedad de útiles escolares sin sobreprecio y de buena calidad.

“Los libros se venderán al costo, sin ningún sobreprecio. Tenemos cuadernos y algunos útiles escolares a menos de un dólar, la verdad es que los precios son bastantes accesibles. Tenemos disponibles uniformes de los niveles preescolar, primaria y textos desde educación básica hasta bachillerato”, dijo Leal.

Angibellis Leal agregó que esta actividad es iniciativa del alcalde Gian Carlo Di Martino y de la primera dama, quien además es la directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Ana Clara Barboza de Di Martino, con el fin de abaratar costos y permitir el regreso a clases de miles de niños

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano