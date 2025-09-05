Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo inauguró la Feria Escolar 2025 con precios bajos en la Plazoleta de la Basílica

Angibellis Leal, directora de Eventos del Ayuntamiento local, informó que esta jornada se extenderá hasta el próximo 05 de octubre con descuentos que van desde un 20 hasta un 30 por ciento en todos sus artículos, incluyendo la ropa y zapatos para este nuevo año escolar 2025-2026.

Por José Gregorio Flores

Alcaldía de Maracaibo inauguró la Feria Escolar 2025 con precios bajos en la Plazoleta de la Basílica
La Alcaldía de Maracaibo inauguró este viernes cinco de septiembre la Feria Escolar 2025. Foto: Xiomara Solano.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En alianza con la empresa privada y en beneficio de los padres de familia con bajos recursos económicos, la Alcaldía de Maracaibo inauguró este viernes cinco de septiembre la Feria Escolar 2025 en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Angibellis Leal, directora de Eventos del Ayuntamiento local, informó que esta jornada se extenderá hasta el próximo 05 de octubre con descuentos que van desde un 20 hasta un 30 por ciento en todos sus artículos, incluyendo la ropa y zapatos para este nuevo año escolar 2025-2026.

Asimismo, expresó que para la semana que viene esta actividad también se llevará a cabo en la Curva de Molina, específicamente, en los alrededores del módulo policial, donde al igual que el la Basílica, se podrán conseguir una gran variedad de útiles escolares sin sobreprecio y de buena calidad.

“Los libros se venderán al costo, sin ningún sobreprecio. Tenemos cuadernos y algunos útiles escolares a menos de un dólar, la verdad es que los precios son bastantes accesibles. Tenemos disponibles uniformes de los niveles preescolar, primaria y textos desde educación básica hasta bachillerato”, dijo Leal.

Angibellis Leal agregó que esta actividad es iniciativa del alcalde Gian Carlo Di Martino y de la primera dama, quien además es la directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento, Ana Clara Barboza de Di Martino, con el fin de abaratar costos y permitir el regreso a clases de miles de niños

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

La misma banca 30 años después

La misma banca 30 años después

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

Las ruinas del Mercado Guajiro claman por respuestas: ¿rescate o condena al olvido?

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Arrestaron a influencer junto a dos cómplices por microtráfico de drogas en Caracas

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Salvador Pérez comandó remontada de Kansas City y se acerca a los 300 jonrones

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Hamilton domina Monza en el arranque del Gran Premio de Italia

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Asociación de Empresarios Gasolineros del estado Zulia, (ADEGAZ)convocatoria Asamblea Extraordinaria

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Mayweather y Tyson tendrán un combate de exhibición en 2026

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Murió niña de 2 años tras ser arrollada por su padre en Lara

Hoy se cumplen 28 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta

Hoy se cumplen 28 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos

EE.UU. pide a más de 250.000 venezolanos "prepararse" para salir del país en noviembre

Noticias Relacionadas

Especiales

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

El lago de Maracaibo, que comparte la edad de la tierra, pero con un pulso zuliano, se vuelve entretenimiento para los niños, alimento para quienes se adentran en su inmensidad y tumba para los caídos.
Al Dia

Así capturaron a vigilante robando dentro de Farmatodo (video)

Este jueves, la Policía Municipal de Chacao detuvo en flagrancia a Julio César Ponte Quintero, de 51 años, mientras cometía…
Deportes

Boxeo zuliano definirá a sus integrantes en el Estadal Juvenil

Más de 30 pugilistas de 17 y 18 años, representantes de diez municipios zulianos competirán a partir del 6 de septiembre
Deportes

Luis Suárez ofrece disculpas tras escupir a un asistente técnico en la final de la Leagues Cup

El "Pistolero" se siente arrepentido por su conducta antideportiva


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025