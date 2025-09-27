Alrededor de 400 mil bachilleres se inscribieron en OPSU

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que al rededor de 400 mil bachilleres se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingresos para estudiar una carrera universitaria, de los cuales 19 mil 102 optaron por la profesión de Educación.

Rodríguez, precisó que esta cifra refleja un crecimiento del cuatro por ciento, en el interés de los jóvenes venezolanos en elegir la docencia como carrera universitaria.

La información la dio a conocer durante una clase magistral para dar inicio al periodo académico 2025-2026 de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (UNEM), en Caracas, donde celebró además que la matrícula del último periodo académico fue de 283 mil estudiantes entre pregrado, posgrado y cursos acreditables.

