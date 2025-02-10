Alrededor de 7 mil niños venezolanos estudian en el Norte de Santander

Alrededor de siete mil niños venezolanos estudian en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, municipios de Norte de Santander, en Colombia. Las autoridades señalan que la mayoría reside en las jurisdicciones Bolívar y Pedro María Ureña.

Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, dijo que solo en las instituciones de la localidad que dirige acuden más de cinco mil niños venezolanos, cuya área de residencia es San Antonio del Táchira y en las parroquias El Palotal, Juan Vicente Gómez e Isaías Medina Angarita, de acuerdo con el diario La Nación.

En Cúcuta, cerca de dos mil 200 niños venezolanos, que residen en el municipio fronterizo Pedro María Ureña, asisten a las escuelas públicas de la capital nortesantandereana, reseñó el diario. Allí reciben los mismos beneficios que un niño colombiano y buscan alternativas para que no haya deserción.

A primera hora de la mañana, decenas de niños atraviesan de lunes a viernes los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Sus representantes han tratado de que el transporte que le brinda Colombia para el traslado de los alumnos, cruce a Venezuela, pero por asuntos legales no se ha logrado.

La mayoría de los padres hace el esfuerzo para que los niños se formen en Colombia, en vista de que se ve clases todos los días y los profesores están concentrados solo en su labor de enseñar, no en multiples oficios como pasa en Venezuela por el nulo poder adquisitivo del maestro.

La matrícula del Megacolegio de la Frontera, ubicado en La Parada, está integrada en un gran porcentaje por niños venezolanos. En esas instalaciones se ha hecho énfasis en la integración educativa, como esencia de zona binacional.

Noticia al Día/Con información de El Nacional