Anuncian incorporación de preparadores al sistema educativo

El Ministerio de Educación anunció la incorporación oficial de los preparadores escolares en todos los liceos del país para el año académico 2025–2026.

Según el Ministro de Educación, Hector Rodríguez, esta figura busca fortalecer el aprendizaje colaborativo, involucrando a estudiantes destacados en el acompañamiento académico de sus compañeros, sin reemplazar el rol docente.

Durante un encuentro que sostuvo con los directores estadales, Rodríguez destacó que los preparadores escolares serán alumnos con los mejores promedios, seleccionados para apoyar en asignaturas con mayor dificultad y reforzar el estudio grupal.

Su labor incluirá guiar sesiones de repaso, colaborar en actividades pedagógicas y fomentar el interés por la docencia entre sus pares.

El ministro Héctor Rodríguez destacó que esta iniciativa pretende despertar vocaciones educativas y consolidar una cultura de apoyo entre estudiantes.

Formación docente y planificación escolar

Del 9 al 12 de septiembre, los docentes recibirán jornadas de formación sobre los nuevos programas académicos en consulta: Matemáticas, Ciencias Naturales, Identidad y Prácticas del Lenguaje.

Las labores administrativas y de planificación comenzarán el lunes 8 de septiembre, en todos los planteles del país, según el cronograma oficial.

Rodríguez insistió en que el calendario escolar debe cumplirse en su totalidad, garantizando 200 días de clases efectivos y de calidad.

Noticia al Día/Información de Diario 2001