Anuncian sistema de pasaje preferencial para docentes

Este miércoles 6 de noviembre 2024, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán anunció que desde este 20 noviembre comenzará la carnetización de docentes para el sistema de pago de pasaje preferencial en el sistema público de transporte terrestre, reseña 2001 Online.

El beneficio, que iniciará en la Gran Caracas y luego en todo el país, otorga un descuento de 50 % en el servicio, cita una NDP.

«Este es un plan que se va a extender a todo el país de tal manera que todos nuestros docentes puedan movilizarse utilizando su carnet con medio pasaje», detalló el titular de Transporte.

En el anuncio estuvo acompañado con los ministros de Educación, Héctor Rodríguez; de Vivienda y Hábitat, Raúl Paredes; y de Comercio Nacional, Luis Villegas; y la viceministra para la Comunalización de la Ciencia para la Producción, Danmarys Hernández.

Sistema de pasaje preferencial para docentes



Velásquez destacó que las rutas del Metrobús nacional estarán direccionadas hacia los colegios, los hospitales, «hacia las áreas sensibles de nuestro talento trabajador, para que se le facilite tomar una ruta suburbana que pasará por el colegio, por la universidad».

De igual modo, subrayó también que fue designada una comisión para implementar los planes recreativos de los maestros, que serán todos los fines de semana y contarán con la flota de autobuses dispuesta por el Jefe de Estado. «Aquí tenemos el plan de movilidad, pero también la recreación (…) Estamos analizando también un plan de adquisición de vehículos», dijo.

En septiembre de este año el ministro Héctor Rodríguez inició un plan especial de atención para todo el personal activo y jubilado del sector Educación, el cual abarca ocho dimensiones: salud, vivienda, transporte, alimentación, políticas crediticias, formación, uniformes y recreación.

Noticia al Día / Diario 2001 Online