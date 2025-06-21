CFS Industrial Cabimas y Los Puertos de Altagracia capacitan y certifican al pueblo de la COL

Este viernes 20 de junio participantes del municipio Miranda y Cabimas recibieron sus certificados Inces, por haber culminado y aprobado diferentes formaciones acompañados por la institución de capacitación socialista.

En medio de un acto emotivo, en el cual estuvo como invitada la candidata a la Alcaldía del municipio Miranda por el Bloque de la Patria, Lucelia García, el candidato a la Alcaldía de Cabimas Frank Carreño, acompañados por las autoridades del Inces Zulia, encabezada por el Gerente Regional José Vicente Farías Echeverri, 188 certificados fueron entregados a las y los participantes mirandinos y cabimeros quienes se formaron en diferentes áreas en los CFS Industrial Cabimas y Los Puertos de Altagracia.

Foto: cortesía

Se certificaron en los PPL Entrenador Deportivo y Operador de Calderas, así como las formaciones en: Legislación Educativa, Campamento y Excursión, Higiene y Manipulación de Alimentos, Ambiente, Marketing Empresarial, Organización y Administración de Oficinas, Mantenimiento de Computadoras, Seguridad e Higiene y Prevención de Riesgos Ambientales en Instalaciones Petroleras, Legislación de Gas Licuado de Petróleo fueron algunas de las formaciones certificadas, las cuales forman parte de diferentes Perfiles Productivos Laborales (PPL), que avalan los conocimientos técnicos adquiridos por las y los participantes Inces.

Foto: cortesía

"Le doy gracias a la vida y a Dios que me da la oportunidad desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, aportar un granito de arena a este pueblo tan hermoso, combativo, trabajador y estudioso. Dedicamos un esfuerzo para que hoy puedan recibir un certificado que les acredita que tienen un conocimiento técnico profesional", expresó Farías Echeverri.

Foto: cortesía

Cabe destacar la mención especial realizada por el gerente regional del Inces Zulia, quien resaltó la extraordinaria labor de las maestras y los maestros de la institución en la formación del pueblo zuliano y planteó el reto de acercar las capacitaciones a cada territorio, a través de los circuitos comunales, tomando como epicentro las Salas de Gobierno Popular y Comunal.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Lee también: Inces Zulia certifica a jóvenes como Encuelladores de Pozos Petroleros

Noticia al Día/Nota de prensa