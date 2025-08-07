Jueves 07 de agosto de 2025
Educación

Consenso Educativo defiende ajuste de la matrícula escolar para mantener calidad en los centros educativos

El director de Consenso Educativo, Fausto Romeo, explicó que es necesario poder adecuar la matrícula escolar a los montos que…

Por María Briceño

Consenso Educativo defiende ajuste de la matrícula escolar para mantener calidad en los centros educativos
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El director de Consenso Educativo, Fausto Romeo, explicó que es necesario poder adecuar la matrícula escolar a los montos que se manejan en la actualidad, indicando que las resoluciones vigentes que están desfasadas y desactualizadas.

En entrevista concedida a Shrley Varnagy en el Circuito Onda, Romeo señaló que el país pasa hoy en día por una situación económica cuesta arriba y que, en muchas ocasiones, hay docentes que tienen carrera en una sola institución educativa; por lo que se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo en el sector de las prestaciones.

En ese sentido, el experto destacó que las instituciones privadas están de acuerdo con ello, pero son afines a que las mismas sean entregadas anualmente para el disfrute del docente. Sin embargo, cuando se habla de que sea un acumulado y con el último salario, se va de vista para hacer el acumulado correspondiente; por lo que eso se hace cuesta arriba debido al alza de la tasa oficial del dólar cada día.

Fausto Romeo, entonces, señaló que lo que ofrecen los planteles es la oferta de la calidad de la educación; lo que debe reflejarse en la cuota mensual en las instituciones educativas, ya que así se puede mantener el talento docente y que, a su vez, le transmitirá el conocimiento a los estudiantes.

Advirtió que desde febrero de este año, la mayoría de los padres comenzaron a pagar en bolívares las cuotas y por eso, el dinero se diluye por la inflación; por lo que deben tomar previsiones para proteger la institución y los ingresos.

El director de Consenso Educativo señaló que en abril y mayo de 2025 se registró hasta un 60% de morosidad, porcentaje que disminuyó a un 25% a finales de julio. Esta morosidad es responsabilidad de los padres y representantes, pero no sobre el alumno. Por eso, si existen dificultades, sugiere a los adultos poder conversar con la directiva del plantel para lograr formas más asequibles de pago.

Dijo que además hay un porcentaje de migración estudiantil a otros centros de formación que se ajusten más al presupuesto que puedan manejar los representantes. El mismo ronda en que un 6-7% migran de privados a público y de 2 a 3% del público al privado.

Desde Consenso Educativo, señaló que hay planteles que hacen formación docente ahorita a finales de mes o a principios del siguiente. Por eso, hay que cumplir con esta inducción y los pagos, pero que si estos beneficios disminuyen si el número de estudiantes se reduce. En ese sentido, Romeo considera que la situación presupuestaria en los colegios privados es de incertidumbre para saber cuándo aplicar los ajustes en la matrícula.

«Una vez que fijemos la cuota de escolaridad, en 100, 500, 200, es por los siguientes 12 meses y no caer en esa situación que vivimos en 2005, 2006 y 2007, donde había que hacer ajustes mensuales para pagar los sueldos de trabajadores», dijo.

Lee también: Clases en Venezuela se inician el 2 de octubre

Noticia al Día/Información de Unión Radio

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Consenso Educativo defiende ajuste de la matrícula escolar para mantener calidad en los centros educativos

Consenso Educativo defiende ajuste de la matrícula escolar para mantener calidad en los centros educativos

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Activan servicio de agua en estas nueve parroquias de Maracaibo

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Repartidor venezolano murió arrollado por un auto mientras hacía su trabajo en Ecuador

Repartidor venezolano murió arrollado por un auto mientras hacía su trabajo en Ecuador

Buscan a Bianca, una pitbull albina

Buscan a Bianca, una pitbull albina

Detenido un nuevo implicado en sicariato registrado en el hospital Vargas

Detenido un nuevo implicado en sicariato registrado en el hospital Vargas

Zulia suma medallas en los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Zulia suma medallas en los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Murió venezolano al ser arrollado por un tren en Argentina

Murió venezolano al ser arrollado por un tren en Argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

Inicia la entrega del Bono Único Familiar por Patria

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Un motorizado muerto y otro herido dejó accidente en Baralt

Un motorizado muerto y otro herido dejó accidente en Baralt

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Venezuela participa en la II Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios en Etiopía

Venezuela participa en la II Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios en Etiopía

Noticias Relacionadas

Deportes

Celebración anticipada termina en accidente en el Campeonato Iraquí de Ciclismo

El incidente fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales
Educación

Conozca cuáles serán las funciones de los preparadores y qué beneficios económicos recibirán

Preparadores no van a sustituir al docente, sino que los mejores estudiantes ayuden a sus compañeros
Cultura

Biblioteca Pública del Zulia inicia actividades vacacionales con un programa de Lecto-Escritura

Esta semana se inicia la llamada "Red Integral de Recreación" (REIR), con el que gobierno busca ofrecer entretenimiento y disfrute a los más jóvenes durante sus vacaciones
Al Dia

Sector educativo aboga por una adecuación del currículum escolar

El director general de Consenso Educativo, Fausto Romeo Monte, insistió este martes en es que se debe realizar una «adecuación…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025