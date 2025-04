Cuando te dejan de gustar tus senos: Calma, todo no está perdido

Los senos son órganos glandulares que se ubican en el pecho, son las encargadas de producir la leche materna al bebé durante la etapa inicial de su desarrollo, además de ser característica natural de la mujer, son un componente importante en el sistema reproductor femenino.

Sin embargo, este hermoso atributo, aunque es de interés para algunos hombres. En el caso de las mujeres puede generarles una especie de desagrado, ya que esa perfecta posición que se tuvo a los 15 años, poco a poco empiezan a descender, o mejor dicho, a verse un poco diferentes.

La caída de mamas es más que un problema estético, ya que, también puede afectar la autoestima de la mujer y la forma en cómo se relaciona con los demás.

¿Por qué ocurre la caída de los senos?

Hay diversos factores que producen la caída de los senos, uno de ellos, es el envejecimiento, ya que el tiempo influye en el volumen, densidad y estructura general del tejido mamario, además de eso, después de los 45 años, tras la menopausia, el cuerpo produce menos estrógeno, es decir, las hormonas sexuales esteroideas.

La disminución del estrógeno provoca que los senos pierdan tejido, grasa y volumen. Esto genera que el tejido conectivo de los senos se vuelva menos elástico, lo que hace que los senos se caigan.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el cambio de peso, porque las variaciones rápidas del mismo afectan la forma de las mamas, ya que suelen generar estiramientos y encogimientos en la piel trayendo como consecuencia el paso de la flacidez y el descolgamiento.

Por otro lado, el fumar cigarrillo también es un factor que influye en la caída de los senos, debido a que, ingerir esta clase de sustancia acelera la descomposición elastina de la piel, porque aumenta la exposición a sustancias nocivas, que se llaman radicales libres, aquellas que dañan las células, aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y promueven el envejecimiento prematuro, dando paso a la aparición de arrugas, lo que también afecta a la piel de los senos.

¿Se puede evitar la caída de los senos?

Para evitar que las mamas no pierdan esa firmeza es importante cuidar la piel y el tejido mamario, por ello el doctor Ramón Calderón miembro de la sociedad española de cirugía plástica recomendó usar sujetador de la talla exacta durante el día, pero también aseguró la importancia de hacerlo al dormir y al momento de estar haciendo alguna actividad física.

"En las mujeres que tienen mucho peso se aconseja incluso, utilizar cómodo y sin aro para dormir, para mantenerlo en su sitio y que los tejidos no cedan", explicó el especialista, sin embargo, también agregó que al momento de hacer deportes de gran impacto se recomienda utilizar un sujetador deportivo ajustado.

Además de eso, el especialista afirmo que a diario se debe aplicar una crema hidratante en el pecho para que la piel se mantenga elástica.

En el caso de las mujeres que tengan los senos caídos, el especialista Calderón aseguró como esto solo lo soluciona una operación quirúrgica, porque, aunque se realice un entrenamiento físico para trabajar el área de los pechos, "eso no va a prevenir ni a resolver una caída del pecho. Las soluciones quirúrgicas ayudan a mejorar la piel y los tejidos, pero no corrigen el pecho caído" explicó Calderón.

Al final, aunque los senos se caigan o no se caigan, una de las cosas más importante es amar los procesos; ya que el tiempo pasa y el cuerpo no siempre será el mismo, por causa de que, el envejecimiento, en algún momento, tocará la puerta, por ende, es vital no perder el amor propio, mantenerse saludable y consultar con un profesional para recomendaciones o ante cualquier problema que se pueda presentar.

Elianny Isabel Touissant/Pasante.

Noticia Al Día.