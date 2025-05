"Fiore, ve a comprarme una harina, en la panadería de la esquina", "David ve a traerme un refresco en la tienda de Rodrigo".

Y si se trata de pedirle a los niños que vayan solos a realizar cualquier compra o como lo dice el marabino: "Hacer un mandado", estas son expresiones que a diario escuchamos en Maracaibo, donde es tradicional acudir a las tiendas o abastos como le llaman, para comprar lo que se necesita en el día a día.

Pero ¿sabía que en esos segundos la integridad o la vida del pequeño podría estar en riesgo?

Aunque se pueda pensar que este tipo de actividades contribuyen a que el niño desarrolle autosuficiencia, es decir, la capacidad de hacer las cosas por sí mismo a temprana edad y es beneficioso en cierto sentido; la situación de inseguridad en la calle conlleva exponer a los niños y adolescentes a la maldad y malicia de muchas personas que puede ser, desde el vendedor en la tienda el cual se conoce en la barriada de toda vida, hasta un extraño que se acerque al mostrador en el momento en que el muchacho esté comprando para invitarlo a determinado lugar y someterlo.

Foto por: Sp.depositphotos

Para los psicólogos expertos, el ayudar a los padres a comprender el comportamiento de los niños, es importante porque son más vulnerables a situaciones peligrosas cuando están solos. Los niños son susceptibles a accidentes, acoso e incluso secuestros, expertos consideran que en su inocencia no tienen una percepción clara de peligro, lo que conlleva aumentar su vulnerabilidad.

La recomendación a los padres si se tiene un hijo y necesitas comprar algo urgentemente, ¿debes pedirle que vaya solo a la tienda que queda a dos cuadras de distancia? ¡NO! El pequeño siempre debe permanecer con un adulto responsable para estar atento ante cualquier evento que suponga un peligro para ellos.

Hay otras situaciones donde los pequeños de la casa, no pierden la vida… Pero si pierden su inocencia, al caer en manos de un adulto pederasta y sufrir abuso sexual. Comprendiendo eso, ¿se debe dejar a los niños solos en casa, con un vecino o amigo cercano? ¡NO!

Foto por: Tvcrecer

Por el hecho de que no se conocen las verdaderas intenciones que pueda tener una persona y para prevenir esos trágicos sucesos es importante mantenerse en comunicación con el niño para que se sienta en confianza de comentar lo que siente o lo que le pase y también es vital que el adulto pueda reflexionar sobre el mal hábito de dejarlo solo, para evitar exponer al niño de personas que estén dispuestas a dañarlo, ya sea acabando con su vida o abusando del pequeño.

¿Por qué ocurren estos casos?

James Cantor psicólogo clínico del centro de Adicción y Salud mental de Toronto, en Canadá, realiza estudios en el cerebro de pederastas, que son las personas que cometen abuso sexual a un menor de edad. James, a través de un examen de imagen que muestra de forma exacta las estructuras internas de los órganos (resonancia magnética).

Donde comprobó que el cerebro de los pederastas, según sus propias palabras, tenían un "cableado" distinto al de los demás, ya que cuando ellos ven a un niño, se despierta en su ser, un instinto sexual en lugar de un instinto de crianza.

Foto por: Inakoran

Debido a eso, Cantor aseguró que la pedofilia es una orientación sexual y agregó que: "Es algo con lo que nacemos, esencialmente; no cambia a lo largo del tiempo y es tan central para nuestro ser como cualquier otra orientación sexual".

Y otros médicos como Vicente Rubio, jefe de psiquiatría de nuestra señora de Gracia (Zaragoza), en España, comentó como la pederastia, más que una enfermedad, es una forma de ser.

Sin embargo, la pederastia puede tratarse con tratamientos médicos y los fármacos (medicamentos) necesarios para que puedan controlar los impulsos y eviten afectar a más niños.

No obstante, es importante resaltar la vital importancia que tienen los padres, al garantizar la seguridad del niño, como también es responsabilidad de los funcionarios policiales que están en la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, en especial los niños. No se debe ignorar estos casos, ni victimizar al culpable de estos crímenes, el enfoque debe ser prevenirlo, ¿cómo se previene?, NO DEJES NUNCA SOLO A TU HIJO.

Elianny Isabel Touissant/Pasante

Noticia al Día.