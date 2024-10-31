Docentes de Centros de Desarrollo Educativo deben dar clases en aulas: Ministro Héctor Rodríguez

El Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que el personal administrativo y académico de los Centros de Desarrollo de Calidad Educativa (CDCE) parroquiales debe incorporarse a dar clases.

“He tomado una decisión porque primero es el niño, la niña, no la burocracia. Yo prefiero quedarme con una burocracia más pequeña, más eficiente y con más personal sustantivo atendiendo al niño en la escuela y en el liceo. Todo el personal administrativo y académico se va a las escuelas, al aula de clases, a dar clases”, instruyó durante una actividad con directores de escuelas y liceos en Maturín, estado Monagas.

Rechazó el burocratismo y apostó por la buena praxis pedagógica. “No me traigan a la mesa cosas que están reflexionadas desde la burocracia y no desde la dinámica escolar”.

Rodríguez recordó que con la reestructuración del despacho educativo que está en marcha, en unos seis meses debe haber “un ministerio más pequeño, más eficiente, menos burocrático y que se relacione con los directores y maestros de una manera más eficaz”.

Este miércoles, el ministro Rodríguez entregó totalmente rehabilitado el emblemático Liceo Marco Antonio Saluzzo, en el municipio Maturín, además de sostener un encuentro general con el sector educativo de los 13 municipios del estado oriental.

Durante la entrega del centro educativo, el ministro de Educación expresó que se entrega una institución más, que se suma a las 8 mil que ya se han entregado. “No se trata solo de recuperarla sino de mantenerlas, que es un compromiso de todos”.

Asimismo, hizo un llamado al gobernador y la alcaldesa a organizar por circuitos comunales la recuperación de las escuelas.

