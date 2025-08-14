Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

Docentes debaten más de 200 mil propuestas durante asambleas en planteles de cara al plan de 10 años de la educación pública

En este evento participan más de 1.851 docentes y 40.000 voceros de instituciones estadales y municipales

Por María Briceño

Foto: agencia
Unas 250 mil propuestas generadas en asambleas y encuentros de las instituciones educativas del país, se debaten en el primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño (TTC), en Caracas, para la construcción del plan de 10 años de la educación pública, gratuita y de calidad.

Asimismo, se plantea continuar la organización curricular en áreas clave, dar un mayor énfasis a la educación especial y neurodiversidad, desarrollar un sistema de dirección escolar colectivo, así como mejorar la infraestructura y los recursos pedagógicos.

En este evento participan más de 1.851 docentes y 40.000 voceros de instituciones estadales y municipales, además de padres y representantes, quienes han asumido el compromiso de seguir afianzando criterios académicos en pro de una educación de calidad.

A través de su canal Telegram, el ministro Rodríguez destacó que "la política pública educativa tiene que nacer en el seno de las escuelas y bajo el liderazgo de las y los docentes; solo así podremos superar los desafíos que hoy nos presenta la educación y brindarle el mejor acompañamiento posible a nuestros estudiantes".

Seguidamente, agregó que «el Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos debe convertirse en ese espacio de encuentro y debate para el desarrollo de los planes de trabajo en la materia».

Lee también: Ministerio de Educación desmiente rumores sobre suspensión de clases

Noticia al Día/Información de Última Noticias

Temas:

