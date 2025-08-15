El 85 % de la matrícula escolar estudia en escuelas y liceos públicos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el 8 5% de los estudiantes del país asisten a escuelas públicas.

"Hemos superado el 90% de la escolaridad en Venezuela, y vamos rumbo al 100% de inclusión. El 85% de los niños, niñas y jóvenes estudian en escuelas y liceos públicos", precisó.

En ese sentido, añadió que "es un logro del Pueblo, de los maestros y maestras. ¡Felicitaciones! Ustedes son mis héroes y heroínas de verdad, verdad. Lo que ustedes han hecho sencillamente demuestra que Bolívar, Luisa Cáceres de Arismendi, el Negro Primera, Manuelita Saenz y Hugo Chávez se multiplicó en millones, ustedes son los héroes de la batalla de la actualidad".

