El rendimiento educativo de los adolescentes en Venezuela va "en descenso": Según estudio de la UCAB

El Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) va dirigido a estudiantes de Educación Media General en el que se estiman los conocimientos en Habilidad Verbal, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

A propósito de la culminación del ciclo escolar 2024-2025, Carlos Calatrava, coordinador de la Escuela de Educación de la UCAB y José Javier Salas, coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAB hablan de los resultados del estudio de este año.

Salas indicó que el estudio de este año muestra una baja persistente en los conocimientos y en el rendimiento de los estudiantes. "El rendimiento va en descenso. Cada año perdemos cerca de un punto, estamos alrededor de siete (…) la diferencia entre público y privado puede estar alrededor de dos puntos, dos puntos y medio".

El experto también destacó que actualmente las instituciones privadas tienen más herramientas educativas que ofrecer a los estudiantes y eso se refleja cuando los estudiantes llegan al nivel universitario y demuestran un mejor rendimiento.

Calatrava también mostró preocupación y criticó la situación cognitiva de los alumnos.

No están aprobando ni con 10

"Tenemos unos seis años en esto y lo preocupante es que todos los años vamos bajando los promedios. Esto no va de escuela pública o va de escuela privada, va del futuro del país. Lo que nos estamos encontrando, dolorosamente, con los datos del SECEL es que no estamos llegando ni siquiera al 10 mínimo aprobatorio (…) lo primero que nos hablan estos números es que los estudiantes de educación media, del anterior llamado bachillerato venezolano, no están logrando la adquisición de conocimientos mínimos para la aprobación que requiere el nivel. Si tú no adquieres conocimientos, no comprendes el mundo, no asimilas la realidad, no desarrollas destrezas y evidentemente no avanzas en el reto evolutivo en términos cognitivos más duros de la adolescencia, que es el desarrollo del pensamiento hipotético que es la base del pensamiento crítico", dijo.

Ambos expertos coincidieron en que los números del estudio reflejan la suerte de abandono de la sociedad a la tarea de la escuela y que son un grito de desesperación para la sociedad venezolana en el ámbito educativo.

