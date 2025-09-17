Martes 16 de septiembre de 2025
Educación

En el país hay 400 mil docentes activos en la nómina del ME: Héctor Rodríguez

En este periodo se inscribieron más de cien mil estudiantes

Por María Briceño

Foto: referencial
El ministro de educación, Héctor Rodríguez, afirmó que este año escolar 2025-2026 cuenta con 400 mil educadores activos en la nómina del Ministerio de Educación, a lo que también suma 110 mil nuevos estudiantes escolarizados.

Desde la Escuela Bolivariana Dima Acosta de Álvarez, al oeste de Barquisimeto, en el estado Lara, Rodríguez, acompañado del gobernador de la región, Luis Reyes Reyes, precisó que de los 110 mil nuevos niños inscritos, seis mil de ellos son de Lara.

El vocero de la Educación de la administración de Nicolás Maduro, también dijo que durante las vacaciones de agosto se atendieron 300 infraestructuras escolares, para llegar a un total de mil 700 en lo que va de este año 2025.

Lee también: Ministerio de Educación desmiente rumores sobre suspensión de clases

Noticia al Día/Información de El Informador

Temas:

