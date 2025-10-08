Escuela de Locución para las Américas y el Caribe Juan Manuel Laguardia llega al Zulia con su primer Curso Profesional Universitario de Locución

La prestigiosa Escuela de Locución para las Américas y el Caribe Juan Manuel Laguardia (ELAC), bajo la dirección del reconocido locutor y actor Juan Manuel Laguardia “Fullchola”, anuncia con entusiasmo la llegada a Maracaibo de su primer Curso Profesional Universitario de Locución.

Este programa de alta calidad académica está avalado por la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) y el Instituto para Altos Estudios Universidad de Postgrados (IAEL), instituciones con sede en Caracas, lo que garantiza una certificación profesional de alto nivel, con reconocimiento nacional e internacional.

Detalles del Curso

El curso intensivo se iniciará el 1º de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre, con una duración total de 120 horas académicas. Las jornadas se realizarán de manera intensiva los sábados y domingos. El diseño del programa combina: Formación teórica. entrenamiento práctico en cabina, desarrollo de habilidades clave como proyección vocal, dicción, interpretación y dominio escénico.

Inversión y Contacto

Con un costo de inversión de $220 USD, el curso ofrece una oportunidad accesible y de gran valor académico para quienes buscan profesionalizar su voz, ampliar su perfil laboral o incursionar en medios de comunicación, doblaje, publicidad y producción audiovisual. Las inscripciones ya están abiertas, y los cupos son limitados.

Para mayor información y para formar parte de esta primera generación de Locutores Profesionales Certificados de la ELAC en el Zulia, los interesados pueden comunicarse al número 0414-3134218.

