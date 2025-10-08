Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Escuela de Locución para las Américas y el Caribe Juan Manuel Laguardia llega al Zulia con su primer Curso Profesional Universitario de Locución

La formación estará a cargo de instructores experimentados y figuras destacadas de la radiodifusión.

Por Javier Sanchez

Escuela de Locución para las Américas y el Caribe Juan Manuel Laguardia llega al Zulia con su primer Curso Profesional Universitario de Locución
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La prestigiosa Escuela de Locución para las Américas y el Caribe Juan Manuel Laguardia (ELAC), bajo la dirección del reconocido locutor y actor Juan Manuel Laguardia “Fullchola”, anuncia con entusiasmo la llegada a Maracaibo de su primer Curso Profesional Universitario de Locución.

Este programa de alta calidad académica está avalado por la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) y el Instituto para Altos Estudios Universidad de Postgrados (IAEL), instituciones con sede en Caracas, lo que garantiza una certificación profesional de alto nivel, con reconocimiento nacional e internacional.

Detalles del Curso

El curso intensivo se iniciará el 1º de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre, con una duración total de 120 horas académicas. Las jornadas se realizarán de manera intensiva los sábados y domingos. El diseño del programa combina: Formación teórica. entrenamiento práctico en cabina, desarrollo de habilidades clave como proyección vocal, dicción, interpretación y dominio escénico.

Inversión y Contacto

Con un costo de inversión de $220 USD, el curso ofrece una oportunidad accesible y de gran valor académico para quienes buscan profesionalizar su voz, ampliar su perfil laboral o incursionar en medios de comunicación, doblaje, publicidad y producción audiovisual. Las inscripciones ya están abiertas, y los cupos son limitados.

Para mayor información y para formar parte de esta primera generación de Locutores Profesionales Certificados de la ELAC en el Zulia, los interesados pueden comunicarse al número 0414-3134218.

Boletín prensa/ Fotos: Cortesía

 

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La pluma que bordó la fe zuliana

La pluma que bordó la fe zuliana

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Ozzie Guillén comandó su primera práctica con Tigres de Aragua

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

El Seguro de Sabaneta: ¡A recoger la cédula!

El Seguro de Sabaneta: ¡A recoger la cédula!

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

Zion hospitalizado tras accidente: Su estado de salud en monitoreo

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Noticias Relacionadas

Al Dia

En video le tiraron una cerveza a Ana del Castillo en la cara y casi ‘arde Troya’

La artista colombiana que se abre camino en el mundo del vallenato mantendría una actitud digna, demostrando su fuerte carácter.
Zulia

Alcaldía de Maracaibo despachó 9 toneladas de alimentos para beneficiar a más de 2 mil familias en megajornada integral en la Plaza Bolívar

Gerson Carrillo, director general de alimentación del Ayuntamiento local, informó que este tipo de actividades se están realizando hasta dos veces por semana en las diferentes parroquias que integran la ciudad. Resaltó que las jornadas cuentan con la participación de nuevos emprendedores, cuyos productos rompen con el estándar de lo convencional y son de excelente calidad.

Al Dia

Cristiano Ronaldo multimillonario

Se convierte en el primer futbolista en alcanzar esta estratosférica suma de beneficios,

Al Dia

Gobernador Luis Caldera reinaugura cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo

Cuatro áreas del Hospital Universitario de Maracaibo fueron reinaguradas para su efectiva atención hacia todos los zulianos. Este importante avance…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025