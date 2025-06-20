Estas son las seis mejores universidades de Venezuela según el listado de ‘QS World Ranking 2026’: LUZ está incluida

Son seis las casas de estudio superior de Venezuela clasificadas por ‘QS para la edición 2026’ del QS World University Ranking.

La Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) destacaron como las mejores universidades de Venezuela, de acuerdo con la lista del ‘QS World Ranking 2026’.

Universidad Central de Venezuela. (UCV). Foto: Keta Stephany

El listado fue publicado el 19 de junio en la página web de la firma británica Quacquarelli Symonds, la cual se encarga de evaluar y posicionar a las instituciones de educación superior en todo el mundo según su desempeño en varias áreas.

Según el ranking, la UCV se ubicó entre los puestos 731-740 gracias a su reputación académica y las oportunidades de empleo que consiguen sus egresados; mientras que la UCAB se posicionó con el mayor puntaje en Venezuela en las categorías de Reputación Académica y Reputación entre Empleados, al igual que en la edición 2024 del ‘QS World Ranking’ y consiguió estar entre los puestos 901-950.

Asimismo, esta institución se ubicó en el primer lugar con la mayor proporción de personal académico y de estudiantes internacionales en sus aulas.

LUZ incluida en la lista

En detalle estas son las seis casas de estudio superior de Venezuela clasificadas por ‘QS para la edición 2026’ del QS World University Ranking, una menos que el año anterior.

Foto: QS World University Ranking

El listado local lo encabeza la UCV, que alcanzó el rango #731-740 a nivel mundial, le sigue la UCAB mantuvo el segundo lugar nacional y quedó en el #900-950 mundial y el tercer lugar fue para la Universidad Simón Bolívar (USB), posicionada en el #1001-1200 global.

Le siguen la Universidad de Los Andes (ULA), que obtuvo el puesto #4 nacional y el #1201-1400 global; la Universidad Metropolitana (Unimet), en la quinta posición local y en el rango #1401+ mundial, y la Universidad del Zulia (LUZ) en el #6 del país y 1401+ del mundo.

En esta oportunidad, la Universidad de Carabobo salió del grupo de clasificadas a nivel global.

Mejores universidades del mundo

La lista QS World Ranking 2026 posicionó 1.501 casas de estudio de las más de 8.400 que fueron evaluadas en aproximadamente 106 países.

El primer lugar lo consiguió Massachusetts Institute of Technology (MIT), en la ciudad de Cambridge (Estados Unidos), con una puntuación perfecta de 100 puntos. Mientras que en el segundo puesto se ubicó el Imperial College London, con locación en Londres (Reino Unido), con 99,4 puntos.

La Universidad de Stanford, en Stanford (EE UU), logró el tercer puesto con 98,9 puntos; por su parte la Universidad de Oxford, en Oxford (EE UU), se posicionó en el cuarto lugar con 97,9. Y la Universidad de Harvard, en Cambridge (EE UU), consiguió la quinta posición con 97,9 puntos.

Universidades de Latinoamérica

En el listado global del QS World Ranking 2026 destacaron varias universidades latinoamericanas entre los primeros 200 puestos.

La casa de estudios de Latinoamérica que consiguió la mayor puntuación fue la Universidad de Buenos Aires (Argentina), que se ubicó en el puesto 84 con 72,3 puntos.

Por su parte, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) se posicionó en el lugar número 108, con 67,3 puntos; mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) consiguió el puesto 116 con 66,1 puntos.

Lee también: Universidad Simón Bolívar reconocida como la primera de Venezuela según el ranking ‘AD Scientific Index 2025’

Noticia al Día/Con información de El Diario