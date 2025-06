A sus 8 años, Fabio Isaac Bravo Acosta ha logrado que su nombre resuene en las redes sociales, ganándose la admiración y el respeto por su tenacidad y disciplina. Con un talento excepcional, ha demostrado habilidades extraordinarias tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Su historia es un reflejo de esfuerzo y dedicación, y hoy se prepara para representar a su país en la Ronda Global de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas Copernicus, que se llevará a cabo en julio en Nueva York, Estados Unidos, donde competirá con los mejores del mundo.

Noticia al Día conversó con Fabio Acosta, quien explicó que para llegar a participar en las próximas olimpiadas, le tocó medirse con 2 mil 189 niños de 187 países, de los cuáles fueron elegidos 158 entre ellos él para representar al Perú, pero si bien, aseguró que también mostrará orgullo por su natal país Venezuela.

En la entrevista, el pequeño comentó: "Me sentí feliz de saber que había sido elegido para representar no solo al Perú, sino que también llevaré mi bandera de Venezuela".

Subrayó que aunque le gusta jugar con otros niños, en lo particular prefiere estudiar y prepararse, ya que siempre quiere saber más.

Mientras otros niños jugaban con rompecabezas o muñecos, él prefería memorizar la tabla periódica y estudiar la geografía del mundo.

"Para mí, estudiar es mi diversión. Mientras estudio me divierto", afirmó Fabio.

Fabio aprendió ingles por cuenta propia y alcanzó un nivel avanzado sin recibir clases formales. También tiene una gran capacidad para recordar la ubicación exacta de cada país en el mapamundi.

Además de su talento por las matemáticas, el pequeño ha mostrado ser un gran nadador, donde también ha logrado múltiples títulos en diferentes estilos y categorías, en total 27 medallas de oro, despertando el interés de entrenadores.

“Me encanta la natación y las matemáticas. Muchas personas creen que si eres bueno deportivamente no no lo serás académicamente. Yo creo que sí, porque ambas se pueden conectar y me gusta las dos cosas, son mis grandes pasiones y me esfuerzo cada día para ser el mejor", comentó.

Cuando fue abordado con lo que quería ser de grande, sin pensarlo dos veces y con una sonrisa en su rostro y frente a sus padres, dijo; "Quiero ser matemático y un nadador olímpico".

Una familia de genios

Proviene de una familia unida. Su mamá Marylin Acosta, es oriunda de Caracas y graduada en Odontología y su papá Pilar José Bravo es originario de Ciudad Guayana, estado Bolívar: militar retirado y administrador de su consultorio dental en Perú.

Fabio es el menor de tres hermanos, quienes también tienen un alto coeficiente intelectual. Su hermana mayor Fabiola Bravo de 15 años clasificó en el Paenfts (Programa de Niños con Superdotación en Perú) con un coeficiente de 123 en el área de Ciencias; es campeona Macroregional en 100 mts pecho de natación en los Juegos Escolares del Ministerio de Educación 2024 y 3er Lugar a nivel Nacional, en Perú.

Fabián Bravo, 12 años, ganó el concurso de ciencias de su colegio. Es medalla de oro en los juegos escolares nivel regional en natación. También fue clasificado en Paenfts como cognitivo con un coeficiente intelectual de 134.

El talento excepcional de Fabio fue confirmado recientemente con un diagnóstico que lo ubicó en la categoría de “niño genio”. Con un coeficiente intelectual de 146, su capacidad se encuentra muy por encima del promedio.

Este puntaje explica su facilidad para resolver problemas matemáticos de alta complejidad a una edad en la que muchos apenas dominan las operaciones básicas.

Actualmente, Fabio y sus dos hermanos estudian desde su casa a través de un programa especial para niños en Latinoamérica, donde se encuentran varios niños venezolanos.

Un camino que apenas comienza

La historia de Fabio apenas comienza, y a su corta edad ya es una inspiración para muchos. Su testimonio ha generado una ola de apoyo en redes sociales.

