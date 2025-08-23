Falleció el expresidente de la Apucv Víctor Márquez este sábado 23-Ago

Este sábado 23 de agosto, se conoció el fallecimiento del profesor Víctor Márquez Corao, quien presidió la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) y fue una figura clave en la defensa de los derechos del sector académico.

Márquez, psicólogo de formación y especialista en psicoanálisis, ocupó diversos cargos dentro de la UCV, incluyendo la dirección de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) y la coordinación de la Secretaría. Su compromiso con la universidad trascendió lo académico, involucrándose activamente en espacios políticos como el Frente Amplio y la Comisión Nacional de Primaria de la oposición.

Durante los últimos meses, enfrentó una dura batalla contra el cáncer, sometiéndose a tratamientos de radioterapia y quimioterapia.

Noticia al Día / Unión Radio