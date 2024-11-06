FVM: Docentes jubilados no acataron el llamado a regresar a las aulas

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) indicó que los docentes jubilados no acataron el llamado del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para retornar a las aulas, debido a los bajos salarios que ofrece el sector.

William Figueroa, miembro de la dirección de la FVM dijo que la falta de recursos económicos que existe en el país y que afecta a todos los sectores laborales, incluye también a los docentes, tanto activos como jubilados.

Recordó que el ministro Rodríguez firmó una resolución el 8 de octubre en la cual solicitó a los educadores jubilados integrarse al sistema educativo y retornar a las escuelas, lo cual no habría surtido efecto.

“Es una clara demostración de que realmente el llamado que hizo el Ministro a que se reincorporaran los educadores jubilados, fracasó”, dijo.

El vocero gremial insistió en que los bajos salarios que perciben ocasionan que los docentes desempeñen otras actividades para subsistir.

