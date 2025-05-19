Gobierno nacional ha rehabilitado 625 escuelas en el país en lo que va del año escolar 2024-2025

El Gobierno Nacional ha logrado rehabilitar y entregar un total de 625 escuelas en lo que va del año escolar 2024-2025, tal como lo informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez a través de sus redes sociales.

Foto: MPPPE

El anuncio lo hizo Rodríguez, durante la reinauguración del Complejo Educativo Nacional Ana María Campos, ubicada en Fila de Mariches, estado Miranda.

"Con esta entrega alcanzamos 625 planteles rehabilitados en lo que va de año escolar, con el apoyo del Gobierno Nacional", puntualizó.

Al respecto precisó que dicha institución que alberga más de 600 estudiantes y que fue rehabilitada de manera integral. "Es una institución que tiene maternal, preescolar, así como inicial, técnica. Esta es una escuela integral", indicó el titular de Educación.

Esta gran institución cuenta con equipo docente, administrativo, madres cocineras y personal obrero.

Para la remodelación de la escuela Ana María Campos fue preciso el apoyo de la recién creada Corporación Nacional "Juntos Todo es Posible", iniciativa gubernamental encargada de garantizar el mantenimiento y seguimiento de proyectos junto al poder popular.

Fotos: MPPPE

Lee también: Ministro de Educación visitó el Instituto Niños Cantores del Zulia

Noticia al Día/Con información de MPPPE