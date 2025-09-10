Gobierno ratifica que el retorno a las aulas será el 15 de septiembre

Durante la inspección en el Centro de Educación Inicial (CEIN), El Zamorano, en Caracas, el viceministro de educación, William Gil, ratificó que el inicio de las clases en Venezuela inician el próximo 15 de septiembre.

Asimismo, destacó los avances logrados. “En el periodo vacacional fueron rehabilitadas 300 escuelas y liceos en todo el país, y se están construyendo unas 30 nuevas instituciones”, afirmó.

El viceministro resaltó que la educación es prioridad y que cada escuela estará lista para abrir sus puertas en el año escolar 2025-2026.

Agregó que el esfuerzo fue conjunto entre el Gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Bricomiles) y el poder popular.

