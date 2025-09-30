Habilitan tercera fase para modificar opciones universitarias hasta el 10-Oct

El Sistema Nacional de Ingreso (SNI) habilitó la opción para que los egresados de educación media y diversificada puedan modificar sus opciones universitarias y postular a una segunda fase de asignación de cupos otorgados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Este proceso está dirigido a los bachilleres que no han sido asignados. Asimismo, quienes quieran hacer una modificación, podrán hacer cambios en las opciones desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre.

Lee también: Alrededor de 400 mil bachilleres se inscribieron en OPSU

Noticia al Día/Información de Unión Radio