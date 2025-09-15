Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Las clases se desarrollarán desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, y se reanudarán el 12 de enero para concluir el 31 de julio del próximo año.

Por Candy Valbuena

Hoy arranca el año escolar 2025-2026
Hoy arranca el año escolar 2025-2026. Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hoy lunes, 15 de septiembre comienza el año escolar 2025-2026, según anunció el Ministerio de Educación, los estudiantes de primaria y media retomarán sus actividades académicas en todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas.

Las autoridades informaron que se dará la bienvenida a más de 110 mil niños y jóvenes que se reincorporan al sistema educativo gracias al plan 100 % Escolaridad.

Durante la temporada vacacional, se activó el Plan 100 % Escolaridad, orientado a estudiantes del sistema educativo y a quienes retornaron a través de la ‘Misión Vuelta a la Patria’.

La meta es incorporar a más de 500 mil nuevos estudiantes en el año escolar 2025-2026, fortaleciendo así la inclusión educativa en todo el territorio nacional, destacó el ministerio.

Durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente, se presentó el calendario escolar para el nuevo año.

Las clases se desarrollarán desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, y se reanudarán el 12 de enero para concluir el 31 de julio del próximo año.

Lee también: Regreso a clases:"Vamos por parte, poco a poco", dicen los padres al momento de comprar uniformes y útiles escolares

Noticia al Día/Con información de UR

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Hoy se celebra el Día Mundial del Reggaetón: Un fenómeno mundial que algunos aman y otros odian

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Onda tropical N° 34 se desplaza por el occidente del país: Anuncian más lluvias para el Zulia

El Inameh informó además que se espera la llegada de la OT N° 35 para hoy
Al Dia

En el Zulia y los Andes una de cada 3 personas mantiene la tensión alta

Las personas que tienen una presión arterial alta mientras están acostadas boca arriba tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte prematura
Al Dia

Así puede adquirir sus boletos a través de la App de Conviasa

Los usuarios pueden consultar los detalles del vuelo y otras inquietudes
Zulia

Onda tropical N° 34 se desplaza por el occidente del país: Anuncian más lluvias para el Zulia

El Inameh informó además que se espera la llegada de la OT N° 35 para hoy

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025