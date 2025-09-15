Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy lunes, 15 de septiembre comienza el año escolar 2025-2026, según anunció el Ministerio de Educación, los estudiantes de primaria y media retomarán sus actividades académicas en todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas.

Las autoridades informaron que se dará la bienvenida a más de 110 mil niños y jóvenes que se reincorporan al sistema educativo gracias al plan 100 % Escolaridad.

Durante la temporada vacacional, se activó el Plan 100 % Escolaridad, orientado a estudiantes del sistema educativo y a quienes retornaron a través de la ‘Misión Vuelta a la Patria’.

La meta es incorporar a más de 500 mil nuevos estudiantes en el año escolar 2025-2026, fortaleciendo así la inclusión educativa en todo el territorio nacional, destacó el ministerio.

Durante la presentación del Plan Nacional de Formación Docente, se presentó el calendario escolar para el nuevo año.

Las clases se desarrollarán desde el 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, y se reanudarán el 12 de enero para concluir el 31 de julio del próximo año.

