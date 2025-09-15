Incorporarán clases de Inteligencia Artificial a escuelas y liceos del país

El presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes 15 de septiembre, que "para fortalecer los contenidos" van a incorporar este año clases de inteligencia artificial (IA) en los liceos y escuelas del país.

La medida busca que los alumnos puedan desarrollar estas herramientas y avanzar en los conocimientos tecnológicos.

"Venezuela muy pronto va a tener su Inteligencia Artificial, soberana, nacional, articulada con el mundo, pero alimentada por nosotros los venezolanos, porque esas IA que conocemos lo que hacen es ‘lanzar flechas’, no le podemos dejar todo a la IA", expresó.

Exhortó a los más jóvenes a incentivar la lectura, "porque eso nos lleva a la investigación y es necesario leer, las herramientas tecnológicas son muy buenas, pero también hay que buscar en los libros".

Noticia al Día/Información de Noticiero Digital