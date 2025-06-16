Inscripciones para bachilleres en el Sistema Nacional de Ingreso inician este lunes 16-Jun

El proceso de inscripciones para el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) a las universidades venezolanas dará comienzo este lunes 16 de junio, así lo informó la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez.

Jiménez extendió una invitación a los estudiantes que están próximos a obtener su título de bachiller, así como a aquellos que egresaron en años anteriores, a registrarse en el SNI de acuerdo con las carreras de su interés.

"El próximo 16 de junio el SNI iniciará el proceso de inscripciones para el nuevo periodo académico, por eso los invito a participar activamente y a postularse en las carreras que más les generen pasión", expresó la también ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

La ministra recordó a los estudiantes las opciones de formación que ofrece la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, la cual incluye áreas como Biología y Química Computacional, Biotecnología, Ciencia Molecular, Ciencia de Datos, Física, Física Nuclear, Nanotecnología, Filosofía, Oceanología y Matemática. Además, la oferta académica abarca ingenierías en Electromedicina, Robótica y Automatización, Inteligencia Artificial, Biomateriales, Petroquímica y Ciberseguridad.

El Sistema Nacional de Ingreso (SNI) es un proceso gratuito y constituye un requisito indispensable para los estudiantes del último año de educación media general, media técnica, modalidad de Jóvenes Adultos y Adultas, INCES y Misión Ribas. También es necesario para los bachilleres egresados en años anteriores que deseen incorporarse a cualquier institución de educación universitaria del país, ya sea de gestión oficial o privada.

Lee también: El 85 % de bachilleres registrados en el SNI ya tienen carreras asignadas

Noticia al Día/Información de Globovisión