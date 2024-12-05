Intuición, el sexto sentido que las mujeres tienen

“Ojo de loca no se equivoca”, una frase popular en la cultura marabina, utilizada para resaltar la intuición femenina, pues a través de ella se perciben cosas que otros no notarían: un mal amor, un mal amigo o incluso un posible ladrón.

Se dice que, para evitar situaciones peligrosas, se debe confiar en la intuición, entendida como la capacidad de comprender situaciones, pensamientos, sentimientos o hechos y tomar decisiones de manera inmediata, sin recurrir a la lógica. A esto también se le llama "presentimiento" o "corazonada".

Un ejemplo de intuición es visitar una casa que te gusta, pero no decidir comprarla porque algo no te convence, aunque no sepas exactamente qué. También ocurre al iniciar una amistad con alguien sin estar seguro de su sinceridad o al insistir en una decisión que, pese a la oposición de otros, finalmente resulta acertada. Todo eso es fruto de la intuición.

¿Qué dicen los expertos?

La psicóloga Paloma Príes explica que la intuición "es como sentir una idea en lugar de pensarla". Añade que es una herramienta del cerebro que permite adaptarse y desenvolverse en el mundo, alertando ante el peligro, ganando tiempo y facilitando decisiones eficaces.

Por su parte, José Manuel Sánchez, socio director del Centro de Estudios del Coaching, señala que los procesos humanos son complejos y que, a veces, disponemos de información no consciente que influye en nuestras decisiones. "Pero eso no significa que sean irracionales. La intuición tiene mucho que ver con la experiencia, las analogías y las similitudes", indicó Sánchez.

¿Cómo funciona la intuición a nivel cerebral?

Príes explica que el cerebro cuenta con dos sistemas cognitivos: "Uno es guiado, controlado, analítico y exige esfuerzo mental; el otro es automático, asociativo, implícito y basado en la percepción, sin requerir ese esfuerzo". Ambos pueden llevar a conclusiones inteligentes, ya que funcionan en paralelo.

"La intuición está conectada con el hemisferio derecho del cerebro, donde se sitúa la percepción inmediata de la realidad. Gracias a ella, podemos tomar decisiones muy rápidas. Por eso no solemos ponerle palabras; es una manera de simplificar nuestras decisiones", aseguró Príes.

Esto no implica que la intuición sea una "corazonada" mágica, sino que está relacionada con procesos instintivos y sensaciones físicas. "Tiene mucho que ver con la observación y la escucha. La intuición se alimenta de la información externa. No es posible que surja si nos centramos solo en nosotros mismos. Hay que prestar atención", afirmó Sánchez.

Alexis Champion, director y fundador de IRIS, una escuela de intuición en Francia, señaló que la intuición es una especie de inteligencia universal sin limitaciones temporales o espaciales. Según Champion, se puede desarrollar y controlar, aunque algunas personas la desarrollan más que otras debido a factores como la educación, la historia familiar o las creencias.

"Pero es un músculo que se entrena: cuanto más se practica, mejor se percibe", afirmó Champion.

¿Solo las mujeres tienen intuición?

No, la intuición no depende del género; todos la poseemos. Sin embargo, las mujeres suelen ser más intuitivas porque prestan más atención a los detalles, la empatía y las emociones.

Según Príes, "la intuición no es una habilidad inherente a un género".

En resumen, la intuición es una habilidad valiosa que ayuda a evitar situaciones de riesgo, malas amistades, malos amores y momentos incómodos. Lo más importante es salir de la burbuja de cristal en la que las personas se centran solo en sí mismas y prestar atención al entorno y a quienes los rodean, para no perder los detalles que la intuición, para bien o para mal, revela.

Elianny Isabel Touissant / Pasante

Noticia al Día