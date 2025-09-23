La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra" este sábado 20 de septiembre en la Biblioteca Pública "María Calcaño".

En un ambiente de emociones, junto a colegas y estudiantes, la reconocida locutora tuvo el honor de realizar la presentación de un libro muy valioso para el mundo de la comunicación.

Foto: Cortesía

El libro estará disponible en formato físico y digital (idioma español e inglés) en la plataforma Amazon.

Este ofrece un enfoque práctico y accesible para mejorar la expresión oral, superar el miedo escénico y desarrollar una comunicación auténtica y persuasiva.

Foto: Cortesía

