Miércoles 03 de septiembre de 2025
La UCV gana un premio internacional por capacitar a docentes con tecnologías de vanguardia

El proyecto ha logrado un impacto significativo, fomentando la producción de materiales educativos que integran IA

Por María Briceño

Foto: UCV
La Universidad Central de Venezuela (UCV) ha sido reconocida a nivel global con un importante premio internacional. La UCV recibió este galardón por un proyecto que busca potenciar las habilidades de sus profesores en tecnologías emergentes, demostrando que la innovación educativa puede prosperar
incluso en entornos complejos.

Este logro subraya el compromiso de la Vicerrectora Académica de la UCV, Dra. María Fátima Garcés , como principal impulsora en la modernización de la enseñanza superior en Venezuela, junto con la participación del equipo del VRAC, SEDUCV y los directores de SADPRO y del CENAMB. En un contexto de desafíos estructurales en conectividad, el proyecto implementa una solución flexible y adaptada a la realidad local.

La iniciativa, desarrollada y coordinada por este Vicerrectorado, ha logrado democratizar el acceso a la
formación avanzada en tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA), a más
de 200 docentes en su primera fase.

El modelo del proyecto se distingue por su diseño participativo y contextualizado. En sus próximas etapas, se prevé la cocreación del contenido formativo junto al propio cuerpo docente de la universidad, adaptando la plataforma de aprendizaje del IIOE al español e incorporando estudios de caso locales.

Además, se planificará que los recursos sean diseñados para un bajo consumo de datos, una estrategia clave de ahorro energético durante la conectividad en línea y garantizar la inclusión de docentes de distintas regiones.

El proyecto ha logrado un impacto significativo, fomentando la producción de materiales educativos que integran IA y creando una red de colaboración entre el personal académico. El premio recibido no solo válida el modelo de formación de la UCV, sino que también posiciona a la universidad como un referente en innovación educativa a nivel internacional, refiere una nota de prensa.

Se prevé que la experiencia sea replicada en otras instituciones de educación superior del país y de Latinoamérica, asegurando su sostenibilidad. El proyecto galardonado, titulado “Fortalecimiento de Competencias Tecnopedagógicas en Tecnologías Emergentes en docentes de la Universidad Central de Venezuela (UCV): Micro Certificaciones en Inteligencia Artificial”, fue premiado con el “IIOE Higher Education Digitalisation Pioneer Case Award”, un prestigioso galardón otorgado por el International Institute of Online Education (IIOE).

