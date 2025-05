La venezolana Keila Viloria presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá "Te tienes a ti", una guía para la sanación y el amor propio

La venezolana Keila Viloria presentó el pasado 4 de mayo, su libro ‘Te tienes a ti’, en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), donde participaron 600 expositores, y contó con 500 invitados internacionales y nacionales.

Viloria, quien es licenciada en Educación, visitó las instalaciones de Noticia al Día, para dar detalles sobre lo que significa este libro en su vida y que además servirá como ayuda para todas las personas que estén pasando o hayan pasado por un momento complicado.

Foto: cortesía

"Este libro nace a raíz de una crisis que viví en Venezuela entre 2017 y 2018, y que lo vivieron los venezolanos, lo que generó momentos de ansiedad y depresión y fue eso lo que me llevó a mirar hacia dentro, ya que cada vez que me enfocaba en lo que estaba afuera más me afectaba", manifestó la escritora.

Señaló que a raíz del momento difícil que atravesaba fue cuando decidió hacer cambios y "mirar hacia dentro" y se preguntaba porque la situación económica le afectaba más emocionalmente a ella que a otros venezolanos, sin embargo, se dio cuenta de que la respuesta estaba en su mente.

Foto: Cortesía

Foto: Will Marval

Viloria empezó a buscar e indagar ideas que le brindaran bienestar emocional y subrayó que le "llegó esa sabiduría divina" y vio que la crisis empezó a mejorar cuando decidió cambiar ciertos pensamientos y la manera de mirarla y enfrentarla.

Asimismo, asegura que con ayuda de la programación neolingüística, logró salir de aquel momento difícil, ya que esta herramienta ayuda a mirarse a sí mismo y a "programar los pensamientos", lo que llevó a sentirse mejor.

"Empecé a estudiarlo y me convertí en coach en programación de neolingüística y comencé a ayudar a otras mujeres en el país", afirmó Viloria.

Foto: Will Marval

La licenciada, con más de 16 años de experiencia en la profesión de docencia y que decidió dedicarse a ser coach, comentó que su momento más difícil la llevó a crear un espacio llamado ‘Café para Mujeres" un lugar dedicado a empoderar a la mujer más que todo en la sanidad emocional y en su propósito de vida.

Viloria tiene una academia de coaching con sede en Trujillo y extensiones online para el estado Zulia. A sus 44 años, es coach, practiser y Licenciada en Educación con un magíster en planificación educativa, egresada de la Universidad del Zulia.

Con respecto al lanzamiento del libro en Bogotá, manifestó sentirse contenta y aseguró que la receptividad fue "maravillosa".

Además, la autora resaltó que llevó su mensaje a centros penitenciarios en Colombia, como parte de un programa social junto a otros ponentes de su editorial.

Este ejemplar de 256 páginas trae consigo, reflexiones y enseñanzas para las personas, no solo mujeres, también para hombres que estén pasando por un momento difícil.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

El libro se encuentra disponible a través de la Casa Editorial Pan House o en su sitio web oficial www.keilaviloria.com, donde también ofrece acompañamiento personalizado como coach.

Lee también:

Noticia al Día