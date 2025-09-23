LUZ avanza en el rescate de la antigua sede rectoral

Desde el Vicerrectorado Administrativo, a través de la Dirección de Servicios Generales y en articulación con los sindicatos universitarios, se ejecutó una jornada de recuperación y limpieza en la antigua sede rectoral de LUZ.

La acción se llevó a cabo en apoyo a la iniciativa de SOLUZ, organización que impulsó el rescate de este espacio icónico para la memoria e identidad de la universidad. La presencia del vicerrector administrativo, Dr. Clotilde Navarro, junto a Jesús Leal, director de Servicios Generales, y Jesús León, secretario general del Sindicato de Obreros, reafirmó el compromiso institucional de devolver el esplendor a esta sede histórica.

Un trabajo conjunto por la universidad

La jornada contó con el acompañamiento de los gremios ASDELUZ y SIPROLUZ, quienes se sumaron a este esfuerzo colectivo. Durante las actividades, el personal obrero universitario realizó labores de desmalezamiento, limpieza y reacondicionamiento de áreas, buscando ofrecer espacios más seguros, ordenados y funcionales para la comunidad universitaria.

“Cuando la comunidad se une, se logran grandes cambios. Hoy estamos recuperando un patrimonio que pertenece a todos los universitarios”, expresó el Dr. Navarro.

Con este trabajo el Vicerrectorado Administrativo y los gremios ratifican su compromiso con la recuperación de la infraestructura universitaria y la preservación de su valor histórico.

Noticia al Día/Nota de prensa