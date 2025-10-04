LUZ y URBE entre las mejores universidades de Sudamérica y el Caribe

El pasado 1 de octubre, fue publicada la lista de las mejores universidades del mundo en el Ranking Mundial de Universidades QS: América Latina y el Caribe – Sudamérica de la firma británica Quacquarelli Symonds.

La lista cuenta con alrededor de 429 universidades de la región sudamericana, entre las que destaca nueve venezolanas. Este ranking lo lidera la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), seguida de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) de Brasil.

En el caso de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) destacan como las mejores del país.

Las instituciones son evaluadas por su calidad académica, investigación, empleabilidad, profesores con doctorado, citas por publicación, publicación por facultad y proyección internacional.

Las universidades venezolanas que figuran en el Ranking Mundial de Universidades QS: América Latina y el Caribe – Sudamérica son las siguientes:

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Universidad Simón Bolívar (USB)

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Universidad de Los Andes (ULA) Mérida

Universidad del Zulia (LUZ)

Universidad Metropolitana (Unimet)

Universidad de Carabobo

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín de Maracaibo

Universidad Tecnológica del Centro

Los últimos puestos del ranking lo ocupan la Universidad de Belice, la Universidad Cundinamarca de Colombia y la Universidad Tecnológica de Jamaica.

