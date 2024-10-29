Más del 90% de las escuelas ya cumple su horario completo: Ministro de Educación, Héctor Rodríguez

Más del 90 por ciento de las escuelas del país están cumpliendo su horario, de lunes a viernes, aseguró el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, durante una visita a la Escuela Ecológica Simón Rodríguez, en Fuerte Tiuna, Caracas.

En este sentido, de acuerdo con una nota de prensa de la cartera de Educación, Rodríguez pidió a los maestros y directores a no intervenir en la dinámica escolar sacando a los muchachos del aula de clase.

"El horario de clase lo debemos pelear, porque es el contenido de los muchachos y se trata del tercer objetivo planteado, que los estudiantes tengan todos sus maestros y su horario completo", enfatizó.

El ministro reiteró que Venezuela atraviesa por dificultades producto de la pandemia y del bloqueo impuesto por estados Unidos, y eso se ha visto reflejado en los liceos y colegios de todo el país; sin embargo, señaló que la educación no se puede detener y todos los involucrados deben tener como prioridad a los estudiantes.

Por otra parte, refirió que el Gobierno nacional, desde el despacho educativo, seguirá trabajando en mejorar las condiciones materiales y sociales de los maestros y maestras.

Al respecto, informó que ya se han realizado unas 50 mil intervenciones quirúrgicas a maestros y maestras desde que inició el plan especial de atención social de ocho dimensiones.

Noticia al Día/Con el mazo