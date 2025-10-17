Ministerio de Educación abre convocatoria para el Premio Nacional de Investigación Simón Rodríguez

Desde este lunes, 20 de octubre hasta el próximo 14 de noviembre, estará abierta la convocatoria al Premio Nacional de Investigación Simón Bolívar Rodríguez, así lo informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

Los participantes deben ser venezolanos y trabajadores de la educación, así mismo haber desarrollado investigaciones originales en el campo educativo y no haber sido galardonados en convocatorias anteriores.

Los participantes tienen que presentar un artículo que recoja la experiencia de investigación educativa, que será evaluada entre el 17 de noviembre y el 5 de diciembre. Los resultados se darán entre el 8 y el 9 de diciembre, refirió el Ministerio de Educación.

Noticia al Día