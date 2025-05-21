Ministerio de Educación anuncia suspensión de clases en el país por los comicios del 25-May

Este miércoles el Ministerio de Educación, anunció la suspensión de las actividades escolares en el país de cara a los comicios electorales del próximo domingo 25 de mayo.

A través de un comunicado, el organosmo indicó que quedarán suspendidas las clases en todas las instituciones educativas del país este jueves 22 y viernes 23 de mayo.

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que ha sido desplegado el cien por ciento del material electoral a nivel nacional para los comicios parlamentarios y regionales.

