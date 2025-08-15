Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

Ministerio de Educación dio a conocer el calendario para la reintegración escolar de migrantes que han regresado

El Ministerio de Educación ha presentado un cronograma para la reinserción escolar de niños y adolescentes migrantes retornados, que busca…

Por María Briceño

Foto: referencial
El Ministerio de Educación ha presentado un cronograma para la reinserción escolar de niños y adolescentes migrantes retornados, que busca atender a quienes se han visto fuera del sistema educativo.

Este programa incluirá acciones a nivel comunitario, censos y un acompañamiento institucional para facilitar su regreso a las aulas.

La iniciativa está dirigida a migrantes que han vuelto al país y jóvenes en situaciones vulnerables. Se formarán equipos que realizarán un censo detallado "comunidad por comunidad" para apoyar este proceso de reinserción escolar.

El ministro Héctor Rodríguez explicó que el plan se desarrollará en tres fases. La primera fase, del 11 al 16 de agosto, consistirá en un diagnóstico en cada comunidad. La segunda, del 18 al 30 de agosto, se dedicará a realizar censos para identificar y registrar a los estudiantes. Finalmente, entre el 1 y el 8 de septiembre, se llevarán a cabo las inscripciones en las instituciones educativas. Este cronograma se ha diseñado para asegurar que todos los niños y adolescentes puedan regresar de forma ordenada y segura.

Rodríguez enfatizó la importancia del acompañamiento a los estudiantes luego de su inscripción. Cada niño contará con el soporte de su comunidad, lo que favorecerá su desarrollo integral. El plan involucra la colaboración de distintas instituciones estatales y organizaciones comunitarias para garantizar su éxito.

