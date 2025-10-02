Ministerio de Educación inició debate público sobre el tema de las tareas escolares y su impacto

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, indicó que este miércoles inició en Caracas el debate público sobre las tareas escolares y su impacto en la formación en una actividad que contó con la participación de universidades, docentes, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros actores del área.

Rodríguez señaló que fueron acordadas cuatro aristas para llevar adelante la discusión en aras de ser lo más amplios posibles, indicando que el primer punto es sistematizar lo que ya existe sobre este tema, como investigaciones, planes o experiencias.

La segunda es generar líneas de investigación en las universidades para» sustentar científicamente» las decisiones y recomendaciones que se tomen, mientras que la tercera línea se orienta a la consulta de las familias y los maestros en el aula.

Entretanto, la cuarta arista se enfoca en generar las recomendaciones luego de todo ese proceso “con el mayor consenso posible”, para diseñar adecuadamente las políticas al respecto.

Rodríguez agradeció la participación y receptividad de los convocados a este primer encuentro “para mejorar, optimizar y aprovechar de manera más eficiente esta herramienta que es la tarea” escolar, al tiempo que definió el espacio como “una dinámica para el debate de la educación en general y todos los temas”.

Además, adelantó que será el viceministro Alejandro López el encargado de conformar una comisión amplia que organice estas discusiones.

Noticia al Día/Información de Unión Radio