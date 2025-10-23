Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

El plan incluye consultar directamente a familias y maestros de aula "para transformar las tareas en una herramienta más efectiva y menos estresante".

Por Candy Valbuena

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar
Foto: MinEducación en Instagram
El ministerio de Educación informó este miércoles, 22 de octubre sobre la instalación de una comisión para evaluar el impacto de las tareas escolares en las familias y estudiantes.

El organismo, a través de su cuenta en Instagram, detalló la estructura que conformará esta comisión.

Impacto de las tareas escolares

De acuerdo con la información proporcionada, la creación de esta comisión forma parte de la convocatoria del ministro Héctor Rodríguez.

Asimismo, indica que tienen varios objetivos:

  • Reducir el estrés y la carga de trabajo que, en muchos casos, genera la tarea en las familias y estudiantes.
  • Diseñar políticas públicas con base científica y el mayor consenso posible.

¿Quiénes forman parte de la comisión?

En este sentido, indica la información del ministerio que en la comisión forman parte "rectores, instituciones públicas y privadas, estudiantes (OBE), movimientos de familias y maestros".

Adicionalmente, destaca que este plan "incluye consultar directamente a familias y maestros de aula" con el fin de "transformar las tareas en una herramienta más efectiva y menos estresante".

Noticia al Día/Con información de MinEducación/Diario 2001

