Ministerio de Educación suspendes clases este lunes 20-Oct por decreto de día no laborable

El Ministerio de Educación, anunció la suspensión de las clases y demás actividades escolares para este lunes 20 de octubre en respuesta al decreto presidencial de día no laborable, por motivo de la canonización de los dos primeros santos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

En horas de la noche del viernes 17 octubre, el presidente Nicolás Maduro, decretó el domingo 19 y el lunes 20 del mes en curso como días de júbilo nacional no laborables.

El jefe de Estado, señaló que el objetivo del decreto es que los ciudadanos salgan a celebrar " en una sola oración" este hecho histórico de la Iglesia Católica.

Las instituciones explicaron que las actividades escolares se reanudarán con normalidad el martes 21 de octubre.

Lee también: Ministerio de Educación abre convocatoria para el Premio Nacional de Investigación Simón Rodríguez

Noticia al Día