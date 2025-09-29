Lunes 29 de septiembre de 2025
Ministro de Educación anunció que implementarán comités de riesgos en escuelas y liceos del país

El objetivo es que todos los miembros de la comunidad educativa sepan cómo reaccionar de manera organizada durante emergencias

Por María Briceño

Ministro de Educación anunció que implementarán comités de riesgos en escuelas y liceos del país
Este sábado, 27 de septiembre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, instó a los representantes de escuelas y liceos a conformar comité de riesgos con el objetivo de reforzar la preparación de la comunidad educativa frente a posibles eventos naturales.

Rodríguez hizo el anuncio durante la gestión del simulacro nacional de prevención de desastres que se realizó el pasado sábado en todos los estados del país.

Los comités tendrán la responsabilidad de elaborar un protocolo que indique cómo proteger a estudiantes y personal de los planteles educativos en caso de emergencias, así como un mapa que identifique las zonas de riesgo dentro de cada escuela o liceo y un plan de acción con pasos claros para actuar rápidamente ante cualquier situación de emergencia.

El objetivo es que todos los miembros de la comunidad educativa sepan cómo reaccionar de manera organizada durante emergencias. Rodríguez precisó que se llevarán a cabo simulacros, algunos sin previo aviso, para permitir aplicar de manera práctica lo aprendido y mejorar su capacidad de respuesta ante emergencia reales.

“Las emergencias no avisan”, acotó el ministro para los medios de comunicación.

Simulacro nacional el pasado sábado 27 de septiembre

El pasado sábado 27 de septiembre se llevó a cabo un simulacro nacional aproximadamente en 400 puntos de instrucción en escuelas, instituciones públicas y centro de salud, dirigidos por funcionarios policiales, militares de Protección Civil y de los Bomberos.

La jornada comenzó a las 9:00 am en los 24 estados del país, con la ejecución de protocolos de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo.

