Ministro de Educación destaca avances en rehabilitación de instituciones educativas

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, exaltó este miércoles los avances en la rehabilitación de instituciones educativas, labor que adelantan los tres niveles de gobierno, junto a la comunidad, a través de las Bricomiles

Desde el Complejo Educativo Pedro Eligio Méndez, en la parroquia Antimano de Caracas, explicó que a la fecha se han intervenido más de ocho mil planteles y que las labores continúan de forma permanente.

"Los resultados que estamos viendo de los trabajos de recuperación de infraestructura educativa en todo el país son extraordinarios. Instalaciones óptimas donde nuestros estudiantes y maestros disfrutan estar, comparten, aprenden y se recrean. Así deben ser todas nuestras escuelas; y tengan la seguridad, de que todos los equipos de gobierno junto a las comunidades seguiremos trabajando incansablemente hasta alcanzar esa meta", dijo.

Lee también: Más del 90% de las escuelas ya cumple su horario completo: Ministro de Educación, Héctor Rodríguez

Noticia al Día/Información de Somos Noticias COL