Ministro de Educación exige respeto por el tiempo escolar

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, instó a autoridades regionales y municipales a garantizar el cumplimiento del calendario escolar, así lo informó durante una visita a la Escuela Básica Rómulo Gallegos, en el estado Bolívar.

Rodríguez subrayó, que cada día de clase es esencial para la preparación de niños y niñas.

El ministro anunció la publicación oficial del calendario académico 2025-2026, que contempla 200 días hábiles de clases y 60 días de vacaciones, además de los feriados nacionales. Asimismo, enfatizó que este cronograma debe cumplirse sin interrupciones adicionales por celebraciones locales.

“El tiempo escolar de nuestros niños y niñas es sagrado y tenemos que pelear porque se respete”, afirmó.

Pidió a los gobiernos regionales evitar decretar feriados que no estén contemplados en el calendario nacional, para asegurar una formación completa y continua.

Rodríguez propuso que las efemérides y celebraciones se integren como contenidos pedagógicos, en lugar de suspender actividades escolares.

“Si vamos a conmemorar algo, que sea enseñando en el aula sobre la relevancia de ese día”, expresó, acompañado por la gobernadora Yulisbeth García.

El ministro advirtió que cada día perdido representa un contenido menos impartido, lo que afecta directamente la calidad educativa.

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias