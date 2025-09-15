Ministro de Educación propone debate sobre las tareas escolares porque pueden generar "estrés"

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, propuso un debate nacional sobre temas claves para el futuro de la educación, durante el plan de formación docente, donde el destacó que esta idea ha sido implementada en otros países con resultados positivos, y que busca reducir la carga de estrés en los estudiantes y sus familias.

En este sentido, el ministro propuso debatir si las tareas son necesarias, ya que a su juicio "en muchos casos pueden generar estrés y tensión en el hogar". Como segundo punto, Rodríguez, destacó buscar un nuevo método de evaluación más justo y objetivo que vaya más allá de una calificación numérica, reconociendo las distintas habilidades y formas de aprender de cada estudiante.

El tercer punto a debatir debería ser una agenda para la neurodivergencia. "Se planteó la necesidad de investigar y debatir sobre la neurodivergencia para desarrollar un plan de atención adecuado que incluya a todos".

